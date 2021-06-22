CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, partisinin Samsun il başkanlığında konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, partisinin Samsun il başkanlığında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, partisinin Samsun il başkanlığında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Bizlerin görevi, talimatla iş gören mahkemeleri, yargıçları, savcıları hukuka, adalete, vicdana çağırarak, kararlarını buna göre vermeleri için 'buradayız' diyebilmektir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Bizlerin görevi, talimatla iş gören mahkemeleri, yargıçları, savcıları hukuka, adalete, vicdana çağırarak, kararlarını buna göre vermeleri için 'buradayız' diyebilmektir." dedi.

Karaca, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi tarafından öldürülen Mihrican Ekmenci'nin Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasını takip etmek için geldiği kentte, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Karaca, burada düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkelerden biri olduğunu belirterek, sözleşmeden ayrılma kararını eleştirdi.

19 Mayıs ilçesinde bir basın çalışanının saldırıya uğramasını kınayan Karaca, basın mensubunun adalet ve hak arayışında yanında olacaklarını söyledi.

CHP olarak tüm Türkiye'de adalet mücadelesi verdiklerini anlatan Karaca, şöyle konuştu:

"Artık hukuka, kanuna, önündeki dosyaya ve vicdanına bakarak karar veren yargıçlar yoktur. Artık Türkiye'de ülkenin kaynaklarının sömürüldüğü, ülkedeki çürümüşlüğün açıkça ortaya döküldüğü bu süreçte cumhuriyet unvanını taşıyan savcıların harekete geçmek için gözünü saraya diktiği, hakimlerin karar verirken, 'Saraydaki ne diyecek' diye baktığı, talimatla karar verilen talimatla yürütülen bir yargı süreci vardır. Bizlerin görevi, talimatla iş gören mahkemeleri, yargıçları, savcıları hukuka, adalete, vicdana çağırarak, kararlarını buna göre vermeleri için 'buradayız' diyebilmektir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, televizyonda ayda 10 milyon dolar yeraltı suç örgütlerinden rüşvet alan siyasetçiler olduğunu açıklamıştı. Peki ne oldu o günden bu yana? 'Kim bu siyasetçi' diye sorduk? Yanıt yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
CHP'li ilçe başkanının sözleri tartışma yarattı: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
CHP'li ilçe başkanının sözleri tartışma yarattı: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İlham Aliyev Boris Johnson Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Selçuk Tekay Farah Zeynep Abdullah
Spor Burak Elmas Yiğit Şardan Merih Demiral Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, partisinin Samsun il başkanlığında konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 16:43:52. #1.15#

title