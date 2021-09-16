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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Karabük'te partililerle bir araya geldi Açıklaması

AA / Ahmet Özler - Haberler | Politika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Karabük'te partililerle bir araya geldi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Bu ülkeyi en geç 2 yıl içerisinde hakça yönetecek, paylaşacak bir düzeni Cumhuriyet Halk Partisi olarak dostlarımızla birlikte kuracağız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Bu ülkeyi en geç 2 yıl içerisinde hakça yönetecek, paylaşacak bir düzeni Cumhuriyet Halk Partisi olarak dostlarımızla birlikte kuracağız." dedi.

Karaca, partisinin Karabük İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Karabük'ün bir emekli, öğrenci ve işçi kenti olduğunu söyledi.

Ülkede ekonomik buhran yaşandığını savunan Karaca, hükümetin bazı uygulamalarını eleştirdi.

Erken seçim istediklerini belirten Karaca, şöyle konuştu:

"Açık ve net bir şekilde 'erken seçim, hemen sandık' diyoruz. Bu ülkeyi en geç 2 yıl içerisinde hakça yönetecek, paylaşacak bir düzeni Cumhuriyet Halk Partisi olarak dostlarımızla birlikte kuracağız. Ülke yönetilemiyor, ülke tepe taklak, freni patlamış kamyon gibi aşağıya doğru gidiyor. Cumhur İttifakı'nın bir gün iktidarda kalması bu ülkenin bir yılına mal oluyor. O nedenle biz diyoruz ki 'derhal, hemen erken seçim."

Seçim barajının düşürülmesi konusundaki düşünceleri sorulan Karaca,"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletin iradesinin önünde hiçbir barajın var olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Elleri değmişken sıfırlasınlar." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Karabük'te partililerle bir araya geldi Açıklaması

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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Haber: CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Karabük'te partililerle bir araya geldi Açıklaması - Haberler
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