CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, İncirliova'da
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, İncirliova'da

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, İncirliova'da
12.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:43

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile bir araya geldi.

Karaca, İncirliova Belediye Başkanı Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Karaca, yaptığı konuşmada, doğal afetlerde zarar gören çiftçilerle görüşmek ve sorunlarını dinlemek üzere kente geldiklerini belirtti.

Türkiye'nin birlik ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu kaydeden Karaca, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki siyasi görüşü ne olursa olsun, inancı, etnik kökeni ne olursa olsun bu ülke topraklarında, bu bayrağın altında birlikte huzurlu yan yana bir yaşam olsun. Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı'yla da önümüzdeki süreçteki iktidarımızda vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi kuracağımıza inanıyoruz."

Karaca ve beraberindeki heyet, daha sonra Ziraat Odasını da ziyaret etti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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