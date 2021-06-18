CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde temaslarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde temaslarda bulundu.

Karaca ve beraberindeki heyet ilk olarak 11 Mayıs Şehitler Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Ahmet Tuna'dan bilgi alan Karaca, Reyhanlı'daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi. Dernek ziyaretinin ardından Reyhanlı CHP İlçe Başkanlığına geçen heyet, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Kırıkhan ilçesindeki Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) binasına geçen Karaca ve beraberindekiler, burada dernek hakkında HAYAD Başkanı Rahmi Vardı'dan bilgi aldı.

Karaca, burada Suriyeli yetim çocuklara hediyeler verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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