CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan tarımda ÖTV'nin kaldırılması teklifine ilişkin açıklama
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan tarımda ÖTV'nin kaldırılması teklifine ilişkin açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, verdikleri kanun teklifinin tarımsal ürünlerde ve hayvancılıkta ÖTV indirimi ya da ÖTV'nin kaldırılmasını içerdiğini belirterek, "Mazotta, gübrede, elektrikte ve çiftçinin kullandığı girdilerin tamamında ÖTV...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan tarımda ÖTV'nin kaldırılması teklifine ilişkin açıklama
16.06.2020 21:42 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:46

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, verdikleri kanun teklifinin tarımsal ürünlerde ve hayvancılıkta ÖTV indirimi ya da ÖTV'nin kaldırılmasını içerdiğini belirterek, "Mazotta, gübrede, elektrikte ve çiftçinin kullandığı girdilerin tamamında ÖTV kaldırılsın" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İç Tüzük 37. maddesine göre Genel Kurul gündemine alınması istemiyle verdikleri Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tarımsal ürünlerde ve hayvancılıkta ÖTV indirimi ya da ÖTV'nin kaldırılmasına ilişkin olduğunu belirtti. Karaca, gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inin destek olarak verilmesinin kanun ile belirlendiğini hatırlatarak, "Mazotta, gübrede, elektrikte ve çiftçinin kullandığı girdilerin tamamında ÖTV kaldırılsın. Çünkü, ÖTV neydi? Lüks tüketim mallarından alınan, insan sağlığına zararlı olan ya da çevreye zararlı olan ürünlerden alınan bir vergi türüydü. Lüks tüketim malları arasında şu sayılıyor; mücevher. Pırlantada ÖTV yok ise çiftçinin kullandığı gübrede neden ÖTV var? Yatta kullanılan mazotta ÖTV yoksa, çiftçinin kullandığı traktöre koyduğu mazotta neden ÖTV var? İşte bu bağlamda biz de çiftçi üretsin, ülkemizde ekilmeyen topraklar ekilsin, ülkemizin üreticileri, çiftçileri, bu köylü yine yeniden bu milletin efendisi olsun istedik" ifadelerini kullandı.

Biçer şöyle konuştu:

"Çiftçimiz kazanır, çiftçimiz kazanırsa her birimiz özellikle korona virüs döneminde güvenli gıdaya erişimde yaşadığımız sıkıntıları yaşamayız. Dünyayı kasıp kavuran korona virüste sınırlar kapatıldığında kendi ektiğimiz, diktiklerimizle biz bu milletimizi besler ve hem de güvenli besleriz."

(İHA)

Kaynak: İHA

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