CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan "Çiftçilerin sulama borçları silinsin" önerisi Açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Politika, Haber

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan "Çiftçilerin sulama borçları silinsin" önerisi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çiftçilerin zarar görmemesi için sulama birliklerine olan borçlarının silinmesini önerdi.

25.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:16
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çiftçilerin zarar görmemesi için sulama birliklerine olan borçlarının silinmesini önerdi.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, tarım sektörünün ekonomideki ağırlığının her geçen yıl azaldığını, çiftçi sayısının düştüğünü savunarak, üretim alanları ve üreticilerin salgın nedeniyle kaybedilmesi durumunda tarımda geri dönülemeyecek bir yola girilebileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınının, kendine kendine yeten ülke olmanının önemini herkese gösterdiğini vurgulayan Karaca, "Bu süreçte çiftçilerimizi korumamız şarttır. Kovid-19 salgını nedeniyle çiftçimizin mağduriyetini en aza indirecek önlemler alınmalıdır." ifadesini kullandı.

"Çiftçilerimiz için acil destek paketi açıklanmalı"

Karaca, salgın nedeniyle üretime daha çok ihtiyaç olduğunun anlaşıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin tarımdan vazgeçmemesi önem arz etmektedir. Bunun için çiftçilerimizin sulama birliklerine olan borçları silinmeli ve 2020 yılı boyunca sulama bedeli alınmamalıdır. Acil olarak çiftçilerimiz için destek paketi açıklanmalı. Korona salgını sonrası yaşanması kuvvetle muhtemel gıda krizi için tek çıkar yol tarım alanlarının üretime kazandırılmasıdır. Bu nedenle çiftçilerin yeniden üretmelerini teşvik edecek önlemlerin acilen il, bölge ayrımı yapılmadan alınması gerekmektedir."

Partisinin tarım sektörüne yönelik önerilerine değinen Karaca, "Üreticinin 2019 yılından kalan bütün destekleri hemen ödenmeli. 2020 yılı desteklerinin 49 milyara çıkarılarak yarısı hemen, kalanı da haziran ayında ödenmeli. Ürünlerin alım fiyatları hemen açıklanmalı. Ürünlere alım garantisi verilmeli. Üretici borçları 1 yıl faizsiz ertelenmeli. Üreticinin elektrik ve su borçları silinmeli ve kapatılan elektrik ve su üreticiye yeniden verilmeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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