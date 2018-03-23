CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Cumhuriyet Halk Partisi 2019 iktidarı için bu yolda yürürken sadece CHP seçmeninin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bireyin geleceği için yaşanacak bir Türkiye hayalini gerçekleştirmek amacıyla mücadele ediyor." dedi.

Partisinin Aydın İl Başkanlığını ziyaret eden ve burada CHP İl Başkanı Ali Çankır'ın jeotermal ihalesiyle ilgili yaptığı basın açıklamasını dinleyen Karaca, Aydın Valiliğince 30 gün süreyle getirilen yasaklara tepki gösterdi.

Aydın Valiliğinin il genelinde umuma açık alanlarda 30 gün süreyle stant açma, açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, bildiri dağıtma ve konser gibi toplu etkinliklerin yasaklaması eleştiren Karaca, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi 2019 iktidarı için bu yolda yürürken sadece CHP seçmeninin değil, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan her bireyin geleceği için yaşanacak bir Türkiye hayalini gerçekleştirmek amacıyla mücadele ediyor. Doğa haklarından sorumlu genel başkanlığı makamı da Türkiye'nin ileride çocuklarımıza, torunlarımıza yaşanacak bir Türkiye bırakmak için en önemli görevlerden birini üstlendi."

Toplantıya, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da katıldı.