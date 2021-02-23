CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama Açıklaması

23.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:40
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Ataması yapılmayan yaklaşık 700 bin öğretmene, 20 bin atama müjde olarak açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Ataması yapılmayan yaklaşık 700 bin öğretmene, 20 bin atama müjde olarak açıklandı. Tüm ihtiyaç kadroları doldurulmalı, öğretmenler ücretli ve sözleşmeli değil, kadrolu atanmalı." ifadelerini kullandı.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri toplu açılış töreninde "20 bin öğretmen ataması müjdesi" verdiğini hatırlattı.

Aynı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçede aslan payının Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) verildiğini söylediğini de aktaran Karabıyık, "Bütçeden aslan payı eğitime ayrılıyorsa yüzbinlerce öğretmen neden atanmayı, öğrencilerine kavuşmayı bekliyor? Öğrenciler hala birleştirilmiş sınıflarda ders yapmaya devam ediyor?" değerlendirmesini yaptı.

Karabıyık, 2002'de MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan payın yüzde 17,18 iken 2020 itibarıyla yüzde 4,65'e gerilediğini, 2021 bütçesinde ise bu payın yüzde 7,69'a çıkması öngörüldüğünü, ancak bu artışın da yeterli olmadığını savundu.

MEB'in merkezi bütçeden en fazla payı alan Bakanlıklardan biri gibi görünse de bütçesinin yüzde 81'inin personel gideri ve SGK primi giderlerine ayrıldığını vurgulayan Karabıyık, geri kalan kısmının da yatırımlara ayrıldığını ileri sürdü.

Öğretmenlerin, ücretli, kadrolu ve sözleşmeli olarak ayrıştırıldığını da iddia eden Karabıyık, şunları kaydetti:

"Biz, 'öğretmen ücretli olmaz, sözleşmeli olmaz, kadrolu olur' desek de öğretmen ihtiyacı, ücretli öğretmenler ile karşılanmaya çalışılıyor. Bugün Türkiye'de 83 bine yakın ücretli öğretmen var. Ataması yapılmayan yaklaşık 700 bin öğretmene, 20 bin atama müjde olarak açıklandı. Tüm ihtiyaç kadroları doldurulmalı, öğretmenler ücretli ve sözleşmeli değil, kadrolu atanmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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