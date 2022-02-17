CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan "yükseköğretim" değerlendirmesi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "İktidarımızda Türkiye'nin kalkınma stratejisi ile örtüşen, fırsat eşitsizliğinin olmadığı, nitelikli eğitime tüm çocuk ve gençlerin eşit bir şekilde erişebildiği bir sistemi paydaşlar ile birlikte yapılandıracağız." dedi.

Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yükseköğretimin sorunlarını değerlendirdi.

Konuşmasına, Giresun'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı ve sabır dileyerek başlayan Karabıyık, "Bir çocuğumuz, bir genç kızımızın katledildiği haberiyle yüreğimiz dağlandı. Bu çocuğumuz da üniversiteye devam ediyor olabilirdi. Yine bir kadın cinayeti, yine bir çocuk cinayeti, yine haince bir katliam. Son bulmasını diliyoruz. Gerçekten yüreğimiz dağlandı." diye konuştu.

Karabıyık, eğitimin her geçen gün niteliksizleştiğini belirterek eğitimdeki sorunların koronavirüs salgını sonrasında çıkmadığını, bu sürecin sadece sorunları derinleştirdiğini ve gerçeklerin net olarak görülmesini sağladığını ileri sürdü. Eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin de önemli bir sorun olduğuna dikkati çeken Karabıyık, "Bugün, ülkemizde nitelikli eğitime, maddi imkanı iyi, yeterli olduğu için erişebilen bir azınlık ile yoksulluk ve yoksunluğu sebebiyle erişemeyen bir çoğunluk var. İkiye ayrılmış durumda. Her geçen gün bu fark, makas biraz daha açılmakta ve iktidar bunu görmezden gelmekte, bu sorunu maalesef kabul etmemektedir." ifadelerini kullandı.

Karabıyık, üniversite sınavına girişte barajın kaldırıldığını anımsatarak bu konuda YÖK Başkanı Erol Özvar'ın "Gençlerin psikolojisine baskı yarattığı için kaldırıyoruz." ifadesini "talihsiz" bir açıklama olarak niteledi. Karabıyık, "yoksulluk ve yoksunluğun" olduğu bir ortamda sınav ücretlerine yüzde 30 zam yapıldığını anlatarak "Psikolojisini düşünüyorsanız niye bu ülkede sınava parayla giriliyor? Bu öğrencilerin psikolojisi üzerinde etkili değil mi?" diye sordu.

Üniversite öğrencilerinin barınma ve istihdam sorunları bulunduğunu da savunan Karabıyık, "Bu da umutsuzluk, sıkıntı değil mi? Psikolojilerini olumsuz etkilemiyor mu? Bu ülkede barınma sorunu var, bunu kimse reddedemez." dedi.

Karabıyık, Türkiye'de kalkınma stratejisiyle örtüşen eğitim politikasının inşa edilmesi, istihdam yaratan reformlar, ekonomi politikalarının oluşturulması gerektiğini vurgulayarak "Her şeye siyasi bakıldığı, barajın kaldırılması olayı bile siyaset aracı olarak kullanıldığı için maalesef bu hedefler sağlanamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vakıf üniversitelerinin bir kısmının ticarethane görünümünde olduğunu ve öğrencilere "müşteri" gözüyle baktığını iddia eden Karabıyık, bu üniversitelerdeki eğitimin niteliğinin artırılması noktasında çalışma ve denetim yapılması gerektiğini vurguladı. Bütün öğrencilerin nitelikli ve eşit eğitime ulaşabilmesi gerektiğinin altını çizen Karabıyık, eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin sadece çocuklar ve ailelerinin değil, ülkenin kalkınması ve geleceğinin temel sorunu olduğunu söyledi.

"YÖK Başkanı bunu görmezden gelemez"

Karabıyık, üniversitelerdeki akademik kadro ilanlarının ilgili yönetmeliğe göre adrese teslim verilmemesi gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Maalesef YÖK görmezden geliyor. Sayın rektörler, hakkı gasbedilen kişiler, adrese teslim ilan verildiği için başvuru yapamıyorsa yargıya gitme, rektör hakkında suç duyurusunda bulunmaya hakkı var. İdari mahkemeye gittiği zaman yönetmeliğe aykırı davranıldığı için rektörle ilgili görevsizlik kararı alır. Bu görevsizlik kararı YÖK'e ulaştığı zaman YÖK Başkanı bunu görmezden gelemez."

Karabıyık, eğitimin sürekli değişen bir sistemsizlik içerisinde savrulduğunu ifade ederek "İktidarımızda Türkiye'nin kalkınma stratejisi ile örtüşen, çocukların ve gençlerin maksimum yararını hedefleyen, fırsat eşitsizliğinin olmadığı, nitelikli eğitime tüm çocuk ve gençlerin eşit bir şekilde erişebildiği bir sistemi paydaşlar ile birlikte yapılandıracağız." diye konuştu.