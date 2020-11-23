CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan Öğretmeler Günü mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Öğretmenler ücretli ve sözleşmeli değil, kadrolu atanmalı, statü, ek gösterge ve ek ders ücretleri iyileştirilmelidir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Öğretmenler ücretli ve sözleşmeli değil, kadrolu atanmalı, statü, ek gösterge ve ek ders ücretleri iyileştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Karabıyık, yayımladığı mesajında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarı öğretmenlerin bir toplumun gelişmesinde ne kadar önemli olduğunun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözüyle açıkça görüldüğünü belirtti.

Öğretmelerin, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarı, Cumhuriyet için fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için çalıştığını vurgulayan Karabıyık, "Değerli öğretmenlerimiz, karşı karşıya kaldıkları sorunlar nedeniyle Öğretmenler Günü'nü buruk bir şekilde kutlamakta, 24 Kasım'da sadece hatırlanmak değil, sorunlarına çözüm bulunmasını istemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Karabıyık, son 18 yılda 7 Milli Eğitim Bakanı değiştiğine işaret ederek, "Her Bakan kendi eğitim sistemini uygulamaya koymuşken, eğitimin kalitesi de arzu edilen seviyede değildir ve unutulmamalıdır ki öğretmenlerin sorunu çözülmeden, eğitimin sorunları çözülemez." görüşünü savundu.

Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, şöyle devam etti:

"Geleceğimizi yetiştiren öğretmenlerin hak ettikleri değeri görmesi gerekir. Cumhuriyetin temellerinin birlikte atıldığı öğretmenler, yeniden toplumsal gelişmenin öncüsü olmalıdır. Demokratik bir toplumun ve bilgi ekonomisinin de temeli böylelikle atılacaktır. Bu nedenle öğretmenlik mesleğinin yeniden toplumun en saygın mesleklerinden biri haline getirilmesi konusunda tüm gayretler sarf edilmelidir. Yarın öğretmenler günü ancak ataması yapılmayan yaklaşık 700 bin öğretmen yine atanmadı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl da kadrolu atama yapmak yerine tüm il ve ilçelerde öğretmen ihtiyacını sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerle karşıladı.

Öğretmenler ücretli ve sözleşmeli değil, kadrolu atanmalı, statü, ek gösterge ve ek ders ücretleri iyileştirilmelidir. Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi bir seçim vaadi olmaktan çıkmalı, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kanun teklifleriyle öğretmenlere 3600 ek gösterge verilene kadar bu konunun takipçisi olacağız."

"Öğretmenlerin sorununu çözmeden iyi bir eğitim sistemi sağlanamaz"

Öğretmenlerin özlük haklarının Öğretmenlik Meslek Kanunu ile güvence altına alınması gerektiğine dikkati çeken Karabıyık, hiçbir öğretmen ve yöneticinin üyesi bulunduğu sendikaya göre değerlendirmeye tabi tutulmaması ve okul yöneticilerin atamalarının ideolojik yaklaşımlarla yapılmaması gerektiğine işaret etti.???????

Lale Karabıyık, şunları kaydetti:

"Öğretmenler gününde bunları dile getirmek, çözüm üretmek lazım. Siyasetin arka bahçesi olmuş bir eğitim sistemi ile nasıl bu ülke bir yere varamazsa, bilim üretemez ve orta gelir tuzağından kurtulamazsa, aynı şekilde öğretmenlerin sorununu çözmeden iyi bir eğitim sistemi de sağlanamaz.

Eğitim sistemindeki bunca soruna ve yaşadıkları zorluklara karşın evlatlarımızı yetiştirmek için Anadolu'nun dört bir yanında heyecanla görev yapan bütün öğretmenlerimize minnettarız. Başta, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyor; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, büyük bir gayret ve özveriyle, zorluklara göğüs gererek, yılmadan, usanmadan, kararlılıkla ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için gecesini gündüzüne katan değerli öğretmenlerimizin bu en güzel gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan