CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, salgının 2 yılını değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de bilim insanlarının ısrarlı taleplerine rağmen Kovid-19'la ilgili yeterli varyant analizi yapılmadığı eleştirisinde bulundu.

İlgezdi, Kovid-19 salgınının 2. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19'u "küresel pandemi" ilan ettiği 11 Mart 2020'de aynı zamanda Türkiye'de de ilk vakanın açıklandığını hatırlattı.

Aradan geçen 2 yılda dünyada yaklaşık 450 milyon, Türkiye'de ise 14 milyonu aşkın kişinin Kovid-19 hastalığına yakalandığını belirten İlgezdi, Türkiye'nin dünya nüfus sıralamasında 17. sırada olmasına rağmen vaka sayısı itibarıyla 8. sırada yer aldığını bildirdi.

İlgezdi, "Türkiye, geçen 2 yılda nüfusuna oranla az PCR testi yaparak vakaları erken yakalayamadı, geliştirilen hızlı testleri hiç uygulamaya sokmadı, yeterli ekonomik destek sunmadığı için hastaların izole olmasını sağlamadı, en kötüsü de vaka ile hasta ayrımı yaparak salgından ziyade rakamları kontrol altına almaya çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP Kovid-19 Danışma Kurulu"nun raporu açıklanacak

CHP'nin, salgının ilk günlerinde "CHP Kovid-19 Danışma Kurulu"nu kurduğunu hatırlatan İlgezdi, salgının 2 yılının değerlendirildiği raporu ilerleyen günlerde açıklayacaklarını belirtti.

İlgezdi, şu ifadeleri kullandı:

"Bilim insanlarının ısrarlı taleplerine rağmen yeterli varyant analizi yapılmadı. Tüm çağrılarımıza kulak tıkandı ve genetik analiz konsorsiyumu kurulmadı. Geçtiğimiz 2 yılda, etkili bir aşı kampanyası yapmayı bırakın, bizzat Sağlık Bakanı'nın ağzından aşılar hakkında gereksiz tereddütler yaratacak açıklamalar yapıldı. AKP iktidarı yalnızca zamanında dünyaya aşı ihraç eden Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünü kapatmakla kalmadı, bu pandemi sırasında güvenliliği ve etkinliği kanıtlanmış aşıları erken sağlayamadı, etkili bir aşı kampanyası da maalesef yürütemedi."

Kovid-19 hastalığına yakalanan vatandaşların, salgının büyük bölümünde "Hidroksiklorokin" ve "Favipiravir" ilaçlarını kullandığını ifade eden İlgezdi, bugün ise hastalığa yakalanan vatandaşların, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği bazı tedavi seçeneklerine ulaşamadığını kaydetti.

"Çocuklar eğitimden uzak kaldı, ekonomik kalkınma hızı düştü"

Çocukların salgın nedeniyle uzun süre eğitimden uzak kaldıklarına işaret eden İlgezdi, salgında birçok kez pik yaşandığı için ekonomik kalkınma hızının da düştüğünü savundu.

İlgezdi, açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Son 2 yıldır pandemi verilerini şeffaf biçimde paylaşmayan, oluşturduğu Bilim Kurulunun özgür ve bilimsel olarak çalışmasını güvence altına almayan, Kovid-19 konusunda yol gösterecek bilimsel araştırmaların yapılmasını hükümetin iznine bağlayan, başta Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmak üzere yerel yönetimleri pandemi mücadelesine dahil etmeyen, belediyelerimizin pandeminin sorunlarını hafifletmeye çalışan uygulamalarını yasaklayan, sağlık meslek örgütlerinin pandemi kontrolü için geliştirdiği önerileri dinlemeyen AKP hükümeti bu tablodan sorumludur."

Sağlık çalışanlarına teşekkür

Sağlık çalışanlarının, salgının kontrol altına alınamamasından dolayı yoğun iş yükünün bir türlü hafiflemediğini ifade eden İlgezdi, şunları kaydetti:

"Bu durum yetmezmiş gibi görevi başında hastalara şifa dağıtmak için yaşamını Kovid-19 nedeniyle kaybeden en az 553 sağlık çalışanının olduğu bir ülkede onların emeklerine teşekkür etmek, şükranlarımızı sunmak, onların canını korumaya almak, emeklerinin hak ettiği karşılığı bir parça da olsa karşılamak yerine onlara adeta şamar atıldı, 'Giderlerse gitsinler' denilerek özellikle hekimler mesleklerinden iyice soğutuldu."

İlgezdi, sağlık çalışanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.