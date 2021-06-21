CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindeki milletvekilleri, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindeki milletvekilleri, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

Çeşitli gezi ve incelemelerde bulunmak üzere çok sayıda milletvekiliyle kente gelen İlgezdi, Erzurum Valiliğine giderek Vali Memiş ile makamında bir süre görüştü.

Memiş, ziyarette İlgezdi ve beraberindeki CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Cengiz Gökçel, Mürsel Alban ve CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'a kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Memiş, İlgezdi ve beraberindekilere Oltu taşından yapılan çeşitli yöresel ürünler hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Selçuk Tekay Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Ozan Tufan Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 17:44:27. #1.13#

title