CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den İstanbul Arkeoloji Müzesine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığının İstanbul Arkeoloji Müzesinin depolarının kapatılan Atatürk Havalimanı ve Maltepe'ye taşınması ile açıklamalarını eleştirerek Bakanlığın görevinin kültürel mirası korumak olduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığının İstanbul Arkeoloji Müzesinin depolarının kapatılan Atatürk Havalimanı ve Maltepe'ye taşınması ile açıklamalarını eleştirerek Bakanlığın görevinin kültürel mirası korumak olduğunu bildirdi.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, Arkeoloji Müzesi ile ilgili sürecin, Topkapı Sarayı'nın Eylül 2019'da Cumhurbaşkanlığına devredilmesi ile başladığını savundu. Buradaki yetkililerin, Kültür ve Turizm Bakanlığının personelini Topkapı Sarayı yerleşkesinden uzaklaştırmak için tüm çalışmaları yaptıklarını iddia eden İlgezdi, Bakanlığın laboratuvarını kullandırtmayarak depoların taşınması için baskı yaptığını ileri sürdü.

Depoların taşınarak Darphane binasının Cumhurbaşkanlığı yetkililerine makam odası olacağını savunan İlgezdi, "Bakanlığın görevi kültür mirasını korumaktır, Cumhurbaşkanlığı bürokratlarına makam odası yapmak değil. Depo müze, Atatürk Havalimanı yerine şu an depo olarak kullanılan eski Darphane binalarına da yapılabilir. Bunu engelleyen bir şey yok. Aksine Arkeoloji Müzesinin yanındaki bu alanın müzenin devamı olması daha doğru bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan