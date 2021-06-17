CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi: "Aşı sırası gelen tüm yurttaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz"
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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi: "Aşı sırası gelen tüm yurttaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi: 'Aşı sırası gelen tüm yurttaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz'
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kovid-19 salgınına karşı en etkili aracın aşı olduğunu vurgulayarak, sırası gelen tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kovid-19 salgınına karşı en etkili aracın aşı olduğunu vurgulayarak, sırası gelen tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 49 bine dayandığını belirtti.

Salgına karşı en etkili aracın aşı olduğuna işaret eden İlgezdi, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

"Salgını kontrol altına alıp yenmenin tek yolu hızlı ve etkili aşılamadır." görüşünü aktaran İlgezdi, şunları kaydetti:

"Bugün elimizde aşımız var. Ne yazık ki 1 Mart'ta yoktu ve sonuçlarını hep birlikte gördük. Şimdi yurttaş olarak bize düşen görev, kendimizi, sevdiklerimizi ve ülkemizi korumak için aşı olmalıyız. Şuan ülkemizde aşı stokumuz var. Aşılama oranları yüksek gidiyor. Aşı sırası gelen tüm yurttaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Türk Tabipleri Birliğinin 'Tedirgin olma aşı ol' kampanyasına destek olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi: "Aşı sırası gelen tüm yurttaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" - Haberler
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