CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Yeni kadrolarla, yeni kurumları hep birlikte inşa edeceğiz. Yepyeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle, hukuk devletini ve adaleti herkes için yeniden tesis edeceğiz." dedi.

Afyonkarahisar'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, başkanlığındaki 30 milletvekilinden oluşan heyet, bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Karaca, parti meclisi üyelerinin de katıldığı basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle iki gün boyunca il merkezi ve ilçelerini dolaşacaklarını söyledi.

Afyonkarahisar'ın sorunlarını bildiklerini dile getiren Karaca, şöyle konuştu:

"Milletvekillerimiz sahada, örgütümüz halkın yanında. CHP, çözüm önerileriyle vatandaşın yanında. Korku ve baskı ikliminde konuşamayan çiftçinin, esnafın, üreticinin yanında olan CHP olarak, mücadeleyi çok boyutlu sürdürüyoruz. 2 günde bütün Afyonkarahisar'da ziyaretlerimizi yapacağız. Halkı sivil toplum kuruluşlarını, odaları, esnafı, çiftçiyi, üreticiyi, toplumun farklı kesimlerini dinleyecek ve raporlandıracağız. Sonrasında da basın ile paylaşacağız."

Karaca, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu dile getirdi.

"Yeni kadrolarla, yeni kurumları hep birlikte inşa edeceğiz"

Doğru, şeffaf, güvenilir bir iktidar ile tüm sorunların üstesinden geleceklerini anlatan Karaca, şöyle devam etti:

"Çok açık söyleyeyim, yeni kurallar koyacağız. Yeni kadrolarla, yeni kurumları hep birlikte inşa edeceğiz. Yepyeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle, hukuk devletini ve adaleti herkes için yeniden tesis edeceğiz. Ekonomiyi borçla şişirmek yerine, büyüme stratejimizin merkezine üretimi, üreterek büyümeyi, zenginleşmeyi koyacağız. Ürettiğimizi, milletimiz ile hakça paylaşılmasını sağlayacağız. Aile destekleri sigortasıyla, tüm vatandaşlarımız için asgari yaşam şartlarını sağlayacağız. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç sokmayacağız. Umutları yeniden yeşerteceğimiz bu güzel ülkede, doğayı tahrip etmeden ve ekonomik dengeleri bozmadan hızla büyümek, zenginleşmek için gereken her türlü tedbiri alacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay