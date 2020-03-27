CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: "Siyasi suçlar infaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakılmamalı"
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Cumhuriyet Halk Partisi, Gökçe Gökçen, Gökçen, Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: "Siyasi suçlar infaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakılmamalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Siyasi suçlar infaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakılmamalı." ifadelerini kullandı.

27.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:44
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Siyasi suçlar infaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakılmamalı." ifadelerini kullandı.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, infaz düzenlemesine ilişkin yasa taslağını değerlendirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütünün, Türkiye'de siyasi nedenlerle cezaevinde bulunanların çıkarılması gerektiğini söylediğini belirten Gökçen, "Türkiye, artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bile yargı yetkisinin siyasi nedenlerle kullanıldığının tespit edildiği bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçen, cezaevi koşullarının sağlıksız olduğunu, virüsün hızla yayıldığını ileri sürerek şunları kaydetti:

"Tutukluluk ve cezalar artık yalnızca ifade özgürlüğüne değil, sağlığa yönelik de vahim bir tehdit. Özellikle Terörle Mücadele Kanunu'ndaki muğlaklığın giderilmesi, örgüt suçları gibi birçok düzenlemenin tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Bu yüzden siyasi suçlar, infaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakılmamalı."

Kaynak: AA

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Manşet

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