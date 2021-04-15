CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen gençlerin sorunlarıyla ilgili toplantıda konuştu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Hep Birlikte" isimli projeyle gençlerle ilgili birçok sorunu detaylı inceleme fırsatı bulduklarını söyledi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Hep Birlikte" isimli projeyle gençlerle ilgili birçok sorunu detaylı inceleme fırsatı bulduklarını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez