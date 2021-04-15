CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen gençlerin sorunlarıyla ilgili toplantıda konuştu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen gençlerin sorunlarıyla ilgili toplantıda konuştu

Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Hep Birlikte" isimli projeyle gençlerle ilgili birçok sorunu detaylı inceleme fırsatı bulduklarını söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Hep Birlikte" isimli projeyle gençlerle ilgili birçok sorunu detaylı inceleme fırsatı bulduklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen gençlerin sorunlarıyla ilgili toplantıda konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen gençlerin sorunlarıyla ilgili toplantıda konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen gençlerin sorunlarıyla ilgili toplantıda konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen gençlerin sorunlarıyla ilgili toplantıda konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

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