CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen gençlerin sorunlarıyla ilgili toplantıda konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Hep Birlikte" isimli projeyle gençlerle ilgili birçok sorunu detaylı inceleme fırsatı bulduklarını söyledi.