CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den kira artışlarına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ev kiralarındaki fahiş artışla özellikle öğrencilerin hayatlarının daha da zorlaştığını bildirdi.

Gökçen, yazılı açıklamasında, ev kiralarının kontrolsüz yükselmesinin öğrencilerin ve gençlerin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini belirtti. Kiralardaki fahiş artışla özellikle öğrenciler ve düşük maaşlara çalıştırılan gençlerin hayatının korkunç derecede zorlaştığını savunan Gökçen, "Yüz binlerce ev, keyfi olarak boş dururken rutubetli, sağlıksız ve havasız evlere bile istenen yüksek kiraları gören aileler, çocuklarını buralara emanet etmek istemiyor. Gençler, yüksek kiraları ödemek için ek iş yaparken diğer yandan da öğrencinin yaşam tarzına karışabileceğini düşünen ev sahiplerinin baskısı altında yaşamak zorunda kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kiraların kontrolsüz yükselmesine karşı öğrencileri ve gençleri destekleyebilecek çok net bir çözüm olduğuna değinen Gökçen, bunun, 20 yıldır üniversite sayısı ve kontenjanları kat kat artmış olmasına rağmen yetersizliği ortada olan yurtların sayısını artırmak olduğunu vurguladı. Gökçen, "Eğitimde fırsat eşitsizliğinin çözümü faizli kredi değil, burs, ucuza yurt veya yaşanabilir ev, öğrenciye ucuza ulaşım ve kapsamlı kütüphanelerden geçiyor." ifadelerini kullandı.