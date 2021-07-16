CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den "Boğaziçi" açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den "Boğaziçi" açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den 'Boğaziçi' açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Tüm üniversiteler demokratikleştirilene, rektörlük seçimleri geri gelene, kimliğinden dolayı kimse hedef gösterilmeyinceye kadar mücadelemiz devam edecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Tüm üniversiteler demokratikleştirilene, rektörlük seçimleri geri gelene, kimliğinden dolayı kimse hedef gösterilmeyinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınmasının Boğaziçili öğrencilerin ve akademisyenlerin başarısı olduğunu belirtti.

Gençlerin ilk günkü taleplerinin halen geçerli olduğunu aktaran Gökçe Gökçen, gençlerin Melih Bulu'nun şahsına değil, atanma şekline, liyakat esaslarına ve Boğaziçi'nin demokratik geleneğine aykırı bir şekilde göreve gelmesine itiraz ettiklerini dile getirdi. Gökçen, şunları kaydetti:

"Tüm üniversitelerin demokratikleştirilerek rektörlük seçimlerinin geri getirildiği, bu seçimlerde öğrencilerin ve üniversitenin bütün bileşenlerinin de dahil edildiği, kimsenin kimliğinden ve hak kullanımından dolayı hedef gösterilmediği bir düzeni inşa edene kadar mücadelemiz devam edecek. ve bu kararlı mücadelenin de önünde, göreceksiniz, hiç kimse duramayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Livaneli'den Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
Livaneli'den Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Varank Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Emre Altuğ Deniz Akkaya Kadir Doğulu
Spor Şenol Güneş Mehmet Topal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den "Boğaziçi" açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 16:22:08. #1.14#

title