CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den "Boğaziçi" açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Tüm üniversiteler demokratikleştirilene, rektörlük seçimleri geri gelene, kimliğinden dolayı kimse hedef gösterilmeyinceye kadar mücadelemiz devam edecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Tüm üniversiteler demokratikleştirilene, rektörlük seçimleri geri gelene, kimliğinden dolayı kimse hedef gösterilmeyinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınmasının Boğaziçili öğrencilerin ve akademisyenlerin başarısı olduğunu belirtti.

Gençlerin ilk günkü taleplerinin halen geçerli olduğunu aktaran Gökçe Gökçen, gençlerin Melih Bulu'nun şahsına değil, atanma şekline, liyakat esaslarına ve Boğaziçi'nin demokratik geleneğine aykırı bir şekilde göreve gelmesine itiraz ettiklerini dile getirdi. Gökçen, şunları kaydetti:

"Tüm üniversitelerin demokratikleştirilerek rektörlük seçimlerinin geri getirildiği, bu seçimlerde öğrencilerin ve üniversitenin bütün bileşenlerinin de dahil edildiği, kimsenin kimliğinden ve hak kullanımından dolayı hedef gösterilmediği bir düzeni inşa edene kadar mücadelemiz devam edecek. ve bu kararlı mücadelenin de önünde, göreceksiniz, hiç kimse duramayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan