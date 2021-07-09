CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: "Maliye politikamızla ülkeyi borca batırmayacağız"
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: "Maliye politikamızla ülkeyi borca batırmayacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: 'Maliye politikamızla ülkeyi borca batırmayacağız'
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Maliye politikamızla ülkeyi borca batırmayacağız. Para politikamızla enflasyonu hortlatmayacağız. Yatırım ve büyüme politikalarımızla çevremizi tahrip etmeyeceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Maliye politikamızla ülkeyi borca batırmayacağız. Para politikamızla enflasyonu hortlatmayacağız. Yatırım ve büyüme politikalarımızla çevremizi tahrip etmeyeceğiz." dedi.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Ordu'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, sanayi kuruluşları ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantı öncesi konuşan Öztrak, yatırımcıların Türkiye'de kendilerini güvende hissetmediklerini öne sürdü.

Güven ortamının sağlanması için ciddi yapısal değişime ihtiyaç olduğunu söyleyen Öztrak, "Küresel arenada yarışma gücümüzü artıracak yapısal değişimi gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için de 3 tane yeniye ihtiyacımız lazım. Yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar." diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli açığının, cari açık veya bütçe açığı olmadığını belirten Öztrak, şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin en önemli açığı, tarafsız, herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı olmamasıdır. Partisiz, tarafsız, herkesi kucaklayan, sorun çıktığı zaman tüm kesimi bir araya getirip uzlaştırabilecek bir cumhurbaşkanlığı makamının kalmaması Türkiye'nin çok ciddi geri kaymasına neden olmaktadır. Türkiye'nin hızla istişarenin hakim olduğu güçlü demokratik bir parlamenter sisteme geçmesi lazım."

Türkiye'nin üreten, döviz kazandıran faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatların hepsini kullanmaya kararlıyız. Eğitim politikalarını paydaşlarla beraber yeniden oluşturacağız. İnsan gücü planlamasına önem vereceğiz. Bir dönüşüm ve destek programını uygulayacağız Bu destek programıyla esnaf dükkanını açacak. Borç kaygısı olmadan açacak. Çiftçi tarlasına girecek. Kobi üretim yapacak. İşsiz işe kavuşacak."

Öztrak, Aile Destekleri Sigortası Kurumu kuracaklarını, asgari ücretten vergi almayacaklarını ve kadınlar ile gençlerden kendi işini kurmak isteyenlere destek vereceklerini söyledi.

Maliye politikalarıyla ülkeyi borca batırmayacaklarını savunan Öztrak, "Para politikamızla enflasyonu hortlatmayacağız. Yatırım ve büyüme politikalarımızla çevremizi tahrip etmeyeceğiz. Bütün bunları yapabilmek için de yeni kadrolara ihtiyacımız var. Biz diyoruz ki CHP olarak bunları yapabilecek kadrolara sahibiz." dedi.

Öztrak'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Öztrak ve heyet üyeleri, Süleyman Felek Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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