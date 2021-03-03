CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'ten "Yargı Reformu" eleştirisi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "AİHM kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan bir zihniyet reform yapamaz." dedi.

Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 19 yıldır en sık söyleminin "reform" olduğunu, eğitim, ekonomi, adalet gibi alanlarda stratejik planlar ve belgeler açıklayan hükümetin bunları reform olarak nitelendirdiğini savundu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 30 Mayıs 2019'da açıklandığını, bununla ilgili Adalet Bakanlığının sitesinde her yıl izleme ve değerlendirme raporu yayınlanacağının söylendiğini belirten Erkek, "Adalet Bakanlığının sitesine bakın, rapor bulabilir misiniz? Ciddiyetsizlik had safhada, devlet ciddiyetle yönetilir." diye konuştu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Erkek, şöyle devam etti:

"30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde diyor ki 'Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında yer verilen ihlal alanlarına ilişkin etkili çözümler geliştirilecektir.' Ama bu belgeden çok sonra, örneğin Enis Berberoğlu davasında yaşadıklarımız, örneğin Osman Kavala kararları. AİHM kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan bir zihniyet zaten reform yapamaz.

Belgeden başka bir cümle, 'İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi hakkında kanunda ve diğer kanunlarda yer alan erişim engelleme usulleri ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınarak gerekli değişiklikler yapılacaktır.' 30 Mayıs 2019'da söylemiş AK Parti Genel Başkanı. 2019 sonu itibarıyla kapanan internet sitesi sayısı 408 bin 494. OdaTV bugün itibarıyla 363 gündür kapalı. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' demiş büyüklerimiz, uygulamaya baktığınızda her şey çok açık görülüyor."

Strateji belgesinde "yargıçlar için coğrafi teminat" ifadesinin yer aldığını belirten Erkek, "Elinizden tutan mı var coğrafi teminat getirmek için. 2020 yılında Hakimler Savcılar Kurulu kararı ile adli yargıda 4 bin 261 hakim ve savcının yerini değiştirdiniz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde tazminat davaları açılıyor o davalara bakan hakimler bile değiştiriliyor." görüşünü savundu.

Belgede, "Hukuk fakültelerinde mevcut akademik kadroların niceliği ve niteliğine ilişkin temel ilkeler yeniden belirlenecektir" ifadesinin bulunduğunu belirten Erkek, daha birkaç hafta önce iki yeni hukuk fakültesi açıldığını söyledi. Türkiye'de 86 hukuk fakültesi bulunmasına karşılık 15 anayasa hukuku doçenti, 31 anayasa hukuku profesörü olduğunu dile getiren Erkek, "86 hukuk fakültemiz var. Hala hukuk fakültesi açan zihniyet yargıda reform yapacakmış." dedi.

"Hukuk devleti değilseniz kendi vatandaşınıza güven veremezsiniz"

Uygulamada ciddi sorunlar olduğunu, hukuksuzlukların büyüdüğünü ileri süren Erkek, adaletin olmadığı yerde aş, iş ve ekmeğin de bulunmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Hukuk devleti değilseniz kendi vatandaşınıza da dünyaya da güven veremezsiniz. Güveninizi ve itibarınızı kaybedersiniz. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u iki kez kaybettikten sonra dengesini de kaybetti. Yargı reformundan, adaletten bahsediyorlar ama İstanbul'u kaybettikten sonra İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu 10 yıla yakın hapis cezasına çarptırıldı. Niçin? Düşüncelerinden, eleştirilerinden dolayı. Ne güzel söylüyor AK Parti Genel Başkanı, 'Düşüncelerini açıkladığı, eleştiri yaptığı için hiç kimse özgürlüğünden mahrum bırakılamaz'. Bu hapis cezaları ne? Bakalım yüksek yargı düşünceyi, eleştiriyi, ifade özgürlüğünü koruyabilecek mi? Baskı altında kalmazsa koruyacağına inanıyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis cezası talep edildiğini ifade eden Erkek, İmamoğlu'nun da cezalandırılmak istendiğini ileri sürdü.

Son dönemlerde sabaha karşı saat 4'te, 5'te insanların evlerine girildiğini, kişilerin çocuklarının önünde gözaltına alındığını iddia eden Erkek, "Bunu yasalar mı emrediyor yoksa saray iktidarı mı? Yoksa bizi yöneten zihniyet mi?" sorularını yöneltti. Erkek, mevcut yasal mevzuatta "davetiye gönder, çağır, ifadesini al" ifadesinin yer aldığını dile getirdi.

Adaletsizlik büyüdükçe ekonomideki, siyasetteki krizlerin de arttığını belirten Erkek, hükümetin her gün belge açıkladığını, "reform" söylemlerinin bulunduğunu, söylenenlerle gerçeklerin ise çok farklı olduğunu öne sürdü.

"Mevcut sisteme artık güven kalmadı"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erkek, "CHP'nin yeni anayasa ile ilgili tavrı ve duruşu ne olacak?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Partimizin duruşu çok net. Demokratik bir hukuk devletinin tesisi için iki şey yapacağız. Hükümet sistemi çok önemli, mevcut sisteme artık güven de kalmadı. Bir, güçlendirilmiş parlamenter sistem iki, bağımsız ve tarafsız yargı. Demokratik hukuk devleti için bunları yapacağız. Bunları biz yapacağız. İlk seçimde iktidar olacağız yeni seçilen cumhurbaşkanımızla birlikte bizler de Meclis'te bunu toplumsal uzlaşma ile gerçekleştireceğiz."

Erkek, 16 Nisan 2017 tarihli OHAL döneminde yapılan referandumla anayasada değişiklikler yapıldığını belirterek, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için özel bir koruma getirildiğini savundu.

Cumhurbaşkanı ile bakanlar için yaşam boyu süren mutlak bir dokunulmazlık ve cezai sorumsuzluk zırhı getirildiğini öne süren Erkek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı veya bir bakan görevini bıraktıktan sonra dahi yargılanabilmesi için 400 elin kalkması lazım Mecliste. Bunu getirdiler anayasaya. Fiilen imkansız bir durum, yani cezai sorumlulukları artık mümkün değil. Bunu değiştirecekler mi?

Yeni anayasada bu mutlak dokunulmazlıktan, cezai sorumsuzluk halinden vazgeçecek misiniz? Adaletin önünde millete hesap verecek misiniz? Kesinlikle samimi değiller. Ama biz ilk seçimden sonra milletimizle birlikte bunu yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen