CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararını değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçlamasıyla verilen cezaya ilişkin, "En sade üyemizden genel başkanımıza kadar hiçbir soruşturma, hiçbir baskı, hiçbir haksız dava bize bir santim dahi geri adım attıramaz." dedi.

Erkek, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçiminden sonra 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçimini iptal ettiğini anımsattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun mazbatasının da iptal edildiğini belirten Erkek, şöyle devam etti:

"Tabii ki mücadeleye devam edildi. 23 Haziran seçimlerine giden süreçte bir Karadeniz gezisinde inanılması zor şeyler yaşandı. Örneğin Trabzon Havalimanı'nda VIP'i kullanan Sayın İmamoğlu ve beraberindeki heyet ki milletvekillerimiz de var, her nedense Ordu Havalimanı'nda kullanamadı. Kullanmanın çok önemli olduğu için söylemiyoruz bunu. Bu keyfilik neden? Tabii tek adam sistemlerinde hukuk yoktur, keyfilik vardır. Dönemin Ordu Valisi, kamu gücünü kullanan bir kişi olarak kamu gücünü kötüye kullandı, istismar etti, tuzak kurdu."

İmamoğlu, milletvekilleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindekilerin, havalimanına ve otoparka alındığını ifade eden Erkek, "X-ray cihazlarından geçti. Her nedense tam çıkarken özel güvenlikler, polis memurları, tabii polisimiz verilen talimatı yerine getiriyor, işte bu haksızlığa, hukuksuzluğa, keyfiliğe rağmen Sayın Ekrem İmamoğlu büyük bir sakinlikle, 'Arkadaşlar biz her yerden çıkarız, sorun değil' deyip yanındakileri sakinleştirdi." diye konuştu.

Erkek, bir kelimenin çarpıtıldığını ileri sürerek, "Ki o kelime kullanılmış olsa dahi suçun oluşmayacağını tüm hukukçular bilir. Bizler, haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında asla susmayız. Asla mücadelemizden bir adım geri adım atmayız." ifadesini kullandı.

Daha sonra konuyla ilgili dava açıldığını kaydeden Erkek, "Müşteki, hukuksuzluğu yapan, nezaketsizliği yapan, saygısızlığı yapan Vali, tanıkları da onun emrinde çalışan polis memurları. Tabii polis memurlarını da baskı altında kalma ihtimali çok çok yüksek ki havalimanında hem genel başkan yardımcımız hem milletvekilimize hem heyete söylenenler de var, 'Maalesef biz emir kuluyuz'. Maalesef, maalesef..." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim verdiğimiz mücadele demokrasi mücadelesidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hukukun amacı, yargılamaların amacı hakikate ulaşmaktır. Bu dosyada hakikat kamu gücünün kötüye kullanılmasıdır. Ama maalesef bugün Sayın Ekrem İmamoğlu, karar duruşmasında haksız bir cezayla karşılaştı. Para cezası verildi. Tabii ki bu dosya istinafa gidecek, Yargıtay'a gidecek. Hukuk mücadelesi sonuna kadar devam edecek. Şunu hiç kimse unutmasın. En sade üyemizden genel başkanımıza kadar hiçbir soruşturma, hiçbir baskı, hiçbir haksız dava bize bir santim dahi geri adım attıramaz. Bizim verdiğimiz mücadele demokrasi mücadelesidir ve göreceksiniz bu ülkeye demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, huzuru hep birlikte getireceğiz."

Erkek'e, açıklama sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve partililer de eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 lira para cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli