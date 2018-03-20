CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Bağımsız ve tarafsız yargı, ülkemiz için olduğu kadar bugünün iktidarı için de bir güvencedir, gelecek için de güvencedir." değerlendirmesinde bulundu.

Erkek, yazılı açıklamasında, hakim ve savcılığa geçiş atama kurasının dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün törenin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapıldığını belirttiğini aktaran Erkek, "Görüldüğü üzere artık ülkemizde yasama, yürütme ve yargı tek kişide birleşmiş, bunun sonucunda yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sadece sözden ibaret kalmıştır." ifadesini kullandı.

Adaletin bir ülkenin, devletin temeli olduğuna vurgu yapan Erkek, şunları kaydetti:

"Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı biterse adalet yok olur. Adalet yok olursa devlet çöker. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Çünkü bizim mücadelemiz demokratik hukuk devleti mücadelesidir. Bugünün iktidarı, her zaman iktidarda kalacakmış gibi davranma eğiliminde olabilir. Yarın onların da aynı yargıya ihtiyacı olacağı açıktır ki buna dair tarihte sayısız örnek görülmüştür. Bağımsız ve tarafsız yargı, ülkemiz için olduğu kadar bugünün iktidarı için de bir güvencedir, gelecek için de güvencedir. Unutulmasın ki hakim ve savcılar bağımsız ve tarafsız olmak, aynı zamanda bağımsız ve tarafsız görünmek zorundadırlar."