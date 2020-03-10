CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu'dan işsizlik rakamları değerlendirmesi Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK'in istihdama katılma oranlarıyla oynayarak işsizlik verilerini manipüle ettiğini iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK'in istihdama katılma oranlarıyla oynayarak işsizlik verilerini manipüle ettiğini iddia etti.

Erdoğdu, TÜİK tarafından bugün açıklanan işsizlik rakamlarına yönelik yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 13,1 olduğunun açıklandığını anımsattı.

TÜİK'in rakamları manipüle ettiğini ileri süren Erdoğdu, "Geçmiş eğilimler göz önüne alındığında eğer veriler manipüle edilmemiş olsaydı, iş gücüne katılma oranı yüzde 54,9, işsizlik oranı yüzde 17, işsiz sayısı 5 milyon 776 bin olacaktı. Yanlış ölçüyle doğru kararlar alınmaz." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, CHP olarak yıllardır "işsizliğe çarenin üretim ekonomisine geçmek olduğunu" söylediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rakamlar üzerinde istedikleri manipülasyonu da yapsalar işsizlik artmaya devam edecek. Çünkü ekonomi modeli demode, ne eğitim sektörü ne de ticaret ve sanayi sektörü gelecekteki muhtemel gelişmelere hazırlıklı değil. Mevcut sistem istihdam yaratmıyor, yeni iş kapıları açmıyor. En baştan itibaren üreten bir ekonomik modele geçmek gerek. Mevcut sistemden en çok zarar gören gençler. 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 25'i işsiz. İş bulanlar da aldıkları eğitim branşında çalışmıyor. Hemen hepsi 'ne iş olsa yaparım' aşamasında. Hem eğitim hem de genç iş gücü konusunda korkunç bir israf yaşıyoruz. Oysa diğer ülkeler eğitimli gençlerimizi kapışıyor."

İşsizlik sigortası ile ilgili de Erdoğdu, 2020 Ocak ayında 163 bin 56 kişinin ödenekten yararlanmak için başvurduğunu, İŞKUR verilerine göre, bu işsizlerden yalnızca 89 bin 822'sine ödeme yapıldığını bildirdi.

Aykut Erdoğdu, işsizlik sigortasının bir an önce şartlarının kolaylaştırılarak asli amacına uygun olarak kullanılmasının yolunun açılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA