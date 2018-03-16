CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Birilerinden vergi ve diğer kamu alacaklarını tahsil etmeyip onlara kıyak çeken AKP, bütçe açığının faizle borçlanarak kapatılmasının bedelini de vatandaşa ödetiyor." görüşünü savundu.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, 2018 bütçesinde faiz dışı dengenin bozulduğunu ileri sürdü.

Bu yılın bütçesinde 696 milyar liralık gelire karşın, 762 milyar liralık gider öngörüldüğünü belirten Erdoğdu, bütçe hedefinin ise 5,8 milyar lira faiz dışı fazla verilmesi olduğunu hatırlattı.

Hedefin tutması halinde bile hükümetin 2009 bütçesinden sonraki en düşük faiz dışı fazlayı vermiş olacağını öne süren Erdoğdu, "Orta Vadeli Program'da 2019 ve 2020 yıllarında da GSYH'nin yüzde 1'inden daha az faiz dışı fazla vermeyi hedeflediğini beyan eden hükümet, hedeflerinden kısmen şaşması durumunda faiz ödemelerini gerçekleştirmek için yüksek faizle yeni borç almak, yani borcu borçla çevirmek ya da vatandaşın sırtına daha fazla vergi yükü bindirmek seçenekleri ile karşı karşıya kalacak." iddiasında bulundu.

Erdoğdu, şu görüşleri savundu:

"Kamuoyuna pembe tablolar çizen hükümet, kamu gelirlerini toplamıyor. Birilerinden vergi ve diğer kamu alacaklarını tahsil etmeyip onlara kıyak çeken AKP, bütçe açığının faizle borçlanarak kapatılmasının bedelini de vatandaşa ödetiyor. Toplumun bir kesiminden toplanmayan vergi ve diğer gelirlerin yarattığı açık, borçla kapatılıyor. AKP piyasayı ürkütmeden günü kurtarırken, geleceğimizi faize boğuyor. CHP olarak 2019 yılında iktidar olduğumuzda yapacağımız ilk iş gerçek anlamda bir bütçe disiplini sağlamak olacak. Vergi reformu ile bir yandan etkin vergi sistemi kurarken diğer yandan gelir dağılımı adaletini inşa etmeye çalışacağız."