CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine ilişkin, "CHP olarak 2019'da bütün bu projeleri mercek altına alacağız. Bu projelerde oluşan kamu zararını, bu zarara yol açanlardan tahsil edeceğiz. Bu amaçla özel bir kanun yapmaya ihtiyaç olacak. 2019 sonrası yapılacak projelerde tercihimiz ağırlıklı kamu finansmanı olacak." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda "garantili projeler" olarak bilinen KÖİ projelerinin, iktidar tarafından "abartılı garanti bedelleri" ile yolsuzluklar için finansman modeli haline dönüştürüldüğünü savundu.

Bazı altyapı projelerinin büyük kentlerde hizmete girmesiyle, bu projelerin kamuya getirdiği yüklerin ortaya çıkmaya başladığını belirten Erdoğdu, bu projelerin sözleşmelerinde yer alan maddeler nedeniyle 2018 yılı içinde bütçeye 6 milyar 200 milyon lira garanti ödemesi konulduğunu hatırlattı.

Bu tutarın başlı başına bir bakanlık bütçesine denk geldiğine dikkati çeken Erdoğdu, şöyle devam etti:

"2018 yılı bütçe büyüklükleri ile kıyaslandığında garanti ödemeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin üzerinde, İçişleri Bakanlığı bütçesinin altında bir seviyede. 2018 yılında yapılması öngörülen 6 milyar 200 milyon liralık garanti ödemesinin 3 milyar 6 milyon liralık kısmı ulaştırma, 2 milyar 6 milyon liralık kısmı ise sağlık projeleri ile ilgili. Adana, Mersin, Isparta ve Yozgat'ta faaliyete başlayan 4 şehir hastanesine ilaveten 2018 yılında Ankara Bilkent, Elazığ, Eskişehir, Manisa ve Kayseri şehir hastanelerinin de hizmete gireceği açıklanmıştı. Dolayısı ile bu yıl sağlık projeleri için öngörülen 2 milyar 600 milyon liralık garanti ödemesinin toplamda 9 şehir hastanesi ile ilgili olduğu anlaşılmakla birlikte ödemelerin hastane bazında dağılımı bilinmiyor."

Erdoğdu, hükümetin, KÖİ projelerinde, kamuoyunca merak edilen garantiler konusuna girmekten kaçındığını ve tarafların yükümlülüklerini gösteren sözleşmeleri kamuoyuyla paylaşmadığın ileri sürdü.

"Vergilerle vatandaşa ödetiliyor"

Verilen garantiler ile hem şirkete hem de kamuya sağlanan getirinin ne kadar olduğunun belirsiz olduğunu savunan Erdoğdu, İsveç'in 2013'de, ulaştırma alanındaki KÖİ projelerinin verimlilik ve maliyet konularını araştırdıktan sonra beklenen sonuca ulaşılmadığına karar vererek yasakladığını ifade etti.

Aykut Erdoğdu, KÖİ projelerinin hem maliyetleri olumsuz etkilediğini hem de ülke maliyesinin uzun yıllar şirketlere ne kadar olacağı belirsiz borçla ipotek altına alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun süreli sözleşmeler, sözleşmeyi imzalayan hükümetlerden sonra gelen birçok hükümetin kamu maliyesi alanındaki politika tercihlerini etkilediği gibi kamunun artan borç yükü, artan vergilerle vatandaşa ödetiliyor. CHP olarak 2019'da bütün bu projeleri mercek altına alacağız. Bu projelerde oluşan kamu zararını, bu zarara yol açanlardan tahsil edeceğiz. Bu amaçla özel bir kanun yapmaya ihtiyaç olacak. 2019 sonrası yapılacak projelerde tercihimiz ağırlıklı kamu finansmanı olacak. Fizibilitesi ve uygulama projesi olmayan çevresel etki değerlendirilmesi yapılmayan hiçbir projeye izin vermeyeceğiz."