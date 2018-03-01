CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Türkiye'nin cari açığı azalmıyor ve dış finansman bağımlılığı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin önümüzdeki 12 ayda çevrilmesi gereken dış borcunun 177 milyar doları aştığını belirtti.

Cari açığın da 2017'de milli gelirin yüzde 5,6'sını bularak 47 milyar doları geçmesinin beklendiğini aktaran Erdoğdu, verilerin ihtiyaç duyulan en az 220 milyar dolarlık kaynağın temininde çok zorlanılacağına işaret ettiğini savundu.

Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin 2018 yılına kadar çevrilmesi zorunlu dış borç tutarının yüzde 83'ünü aşan kısmının özel sektör borcundan oluştuğuna dikkati çeken Erdoğdu, özel bankalar ve finans kuruluşlarının 12 ay içinde çevirmeleri gereken dış borcunun 84 milyar doları aştığını bildirdi.

Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Özel finans dışı sektörün dış borcu ise 63 milyar doların biraz üstünde. Bu borçları yenilemek için bulunması gereken kaynak ile bu kaynağın faizinin ne olacağı küresel piyasalardaki faizin seyrine bağlı. Özet olarak Türkiye 2018 yılında yine 40 milyar dolar civarında bir cari açık verecekse bu, vadesi gelen dış borç ile birlikte 210-220 milyar dolar dolayında döviz ihtiyacı demek. Türkiye'nin cari açığı azalmıyor ve dış finansman bağımlılığı artıyor."