CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Ekonomi, sıcak paranın girişiyle büyüyen, çıkışıyla da daralan kırılgan bir mekaniğe bağlandı." değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, "sıcak para" denilen kısa vadeli portföy yatırımlarına bağımlılığın arttığını, yıl sonuna kadar göstergelerin büyüme yönünde pozitif gelişmelere sahip olmadığını belirterek, "Ekonomi, sıcak paranın girişiyle büyüyen, çıkışıyla da daralan kırılgan bir mekaniğe bağlandı. Sıcak para, yüksek faizle vurkaç yaparak yoksul halkımızı soyuyor." ifadesini kullandı.



Geçen yıl yaşanan düşük büyüme yüksek enflasyonun etkisiyle, enflasyon ve büyümede rakamsal düzelmelerin olabiliceğine işaret eden Erdoğdu, "Ancak kurdaki artış sürdüğü sürece yatırım ve tüketimdeki iştahsızlık da sürecek. Hatta esas içe kapanma 2018'de yaşanacak." değerlendirmesini yaptı.



Türk lirasının değer kaybının ülkede enflasyonu, borç geri ödemelerini, ülkenin yeniden borçlanma kapasitesini etkilediğinden 2019'da yeniden seçilmek isteyen hükümeti diken üstünde tuttuğunu vurgulayan Erdoğdu, açıklamasında şunları kaydetti:



"Hükümetin yapısal reformdan anladığı torba yasalara gizlenmiş emekçi halk yığınlarını ezen yeni kemer sıkma tedbirleriyse CHP bu zulmün karşısında olacaktır. Yapısal reform, OHAL'in derhal kaldırılmasıdır, laik ve bilimsel eğitim düzenidir. Tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması, ihraç edilen akademisyenlerin derhal görevlerine iade edilmesidir. Halkın bütçesinin padişah hazinesi olmaktan kurtarılmasıdır. Yapısal reformlar OHAL koşulları altında olmaz. Türkiye'nin tek çıkış noktası derhal OHAL'in kaldırılması ve seçime gidilmesidir."