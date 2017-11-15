CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "AKP döneminde yükseköğrenim görmüş işsiz sayısında dramatik bir büyüme gerçekleşti ve 2015 itibarıyla üniversiteli işsiz sayısı lise mezunu işsiz sayısını aştı." değerlendirmesini yaptı.



Erdoğdu, yazılı açıklamasında, 2015'ten bu yana sigortalı istihdamının yerinde saydığını belirtti.



TÜİK'in bugün resmi işsizlik oranını yüzde 10,6 olarak açıkladığına işaret eden Erdoğdu, iş bulma umudu kalmayıp İŞKUR'a başvurmayanlar ile mevsimlik işçilerin de eklenmesiyle gerçek işsizlik rakamının 16,3 olduğunu savundu.



Erdoğdu, "Türkiye'de 15 yaş üstü nüfus içinde istihdam oranı dünya ortalamasından yüzde 15 daha düşük. Yani, çalışabilir nüfus içindeki oran açısından Türkiye'de dünya ortalamasından yüzde 25 daha az kişi istihdam ediliyor. AKP döneminde istihdam oranları açısından Türkiye, kalkınmakta olan ülkelerin oluşturduğu lige bile girmeyi başaramadı." ifadelerini kullandı.



AK Parti döneminde yükseköğrenim görmüş işsiz sayısında da dramatik bir büyüme gerçekleştiğini ve 2015 itibarıyla üniversiteli işsiz sayısının lise mezunu işsiz sayısını aştığını öne süren Erdoğdu, şöyle devam etti:



"Kadınlardaki gerçek işsizlik oranı da yüzde 25,4. Yani dört kadından biri işsiz. Kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmaları halinde kendi oy kitlesinin daralacağının farkında olan AKP'li siyasetçiler, kadın istihdamını arttırmanın yollarını aramak şöyle dursun kadın istihdamındaki doğal büyümenin dahi önüne geçecek 'evde bakım yardımı' gibi sosyal politika enstrümanları ile kadınları eve hapsetmenin yollarını aramaktadırlar. Bu eğilim, ülke ekonomisine ve toplumsal gelişime darbe indirmektir."