CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre: "Kamu yönetiminde her şey şeffaf olmalı" CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, "Kamu yönetiminde her şey şeffaf olmalı ve kamuda görev alan herkesin belirli kurallara tabi olma zorunluluğu sağlanmalıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, "Kamu yönetiminde her şey şeffaf olmalı ve kamuda görev alan herkesin belirli kurallara tabi olma zorunluluğu sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Emre, yazılı açıklamasında, Türkiye'de yolsuzluk ve rüşvet konusunun kanayan bir yara olmaya devam ettiğini savundu. Avrupa Konseyi bünyesinde tesis edilen Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO) tarafından ülkelerin yolsuzlukla mücadele standartlarına uygunluğunu değerlendirmek üzere yıllık rapor hazırladığını belirten Emre, ülkelerin durumunun değerlendirme raporu ile gözler önüne serildiğini belirtti.

GRECO raporunda Türkiye'ye yapılan 37 tavsiyenin yüzde 70,3'ünün yerine getirilmediği ve siyasetin finansmanının şeffaflıktan uzak olmasının en önemli sorun olduğunun söylendiğini aktaran Emre, şunları kaydetti:

"Kamu yönetiminde her şey şeffaf olmalı ve kamuda görev alan herkesin belirli kurallara tabi olma zorunluluğu sağlanmalıdır. Her kim olursa olsun milletin bütçesini kullanan, millet adına iş yapan herkes denetlenebilir ve hesap verebilir olmalıdır. Milletvekilleri, bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcıları ve cumhurbaşkanının görevleri devam ettiği sürece belirli kurallara göre hareket etmeleri bir düzenlemeye tabi olmalıdır. Bu konuda verdiğimiz, ilk imzasını da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi Meclis'te mevcut. Gerekli düzenlemeler hızla yapılmalı ve ülkemiz bu utançtan kurtarılmalıdır."

Kaynak: AA