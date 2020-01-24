: CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: "(Yunanistan'ın adaları silahlandırma girişimi) İktidarın bu...

24.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3 SON)

"(Yunanistan'ın Ege'de bazı adaları silahlandırma girişimleri) Uzun zamandan beri Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan ve ikili anlaşmalardan doğan bazı yükümlülüklerini yerine getirmediği görülüyor. özellikle silahsızlandırılmış statüsü bulunan bazı adaların silahlandırılması Yunanistan'ın bu yükümlülüklerini yerine getirmediğinin en somut göstergesi"

"Bunları sadece tespit etmek ve bunları kamuoyuna bu şekilde yansıtmakla kalmamak gerekir. İktidarın aynı zamanda bu durumu düzeltmek için de adımlar atmasını beklemek gerekir"

Kaynak: AA

Haber Videosu