CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: "(Libya) Meclise gelecek tezkereye olumsuz baktığımızı...
CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklamaları ANKARA - CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
30.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:23
CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklamaları ANKARA - CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA