CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: "(Libya) Meclise gelecek tezkereye olumsuz baktığımızı...
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: "(Libya) Meclise gelecek tezkereye olumsuz baktığımızı...

CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklamaları ANKARA - CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

30.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:23
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz:

CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklamaları ANKARA - CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde Dışişleri Bakanı 'nun ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: "(Libya) Meclise gelecek tezkereye olumsuz baktığımızı...
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