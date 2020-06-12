CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz Irak'taki siyasi süreci değerlendirdi Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz Irak'taki siyasi süreci değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Irak Parlamentosu'nun yeni kabinede Türkmenlere bakanlık verilmesi konusunda Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye yetki vermesinin büyük memnuniyet uyandırdığını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz Irak'taki siyasi süreci değerlendirdi Açıklaması
12.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:34

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Irak Parlamentosu'nun yeni kabinede Türkmenlere bakanlık verilmesi konusunda Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye yetki vermesinin büyük memnuniyet uyandırdığını bildirdi.

Çeviköz, Irak'ta yeni hükümet kurulması ve siyasi sürece ilişkin yazılı açıklama yaptı.

CHP'nin öteden beri Irak toplumunun tüm unsurlarının hakça temsil edilecekleri ve haklarının korunacağı katılımcı bir demokrasinin yerleşmesini desteklediğini aktaran Çeviköz, "Bu anlayışla, 7 Mayıs'ta kurulduğu açıklanan yeni Irak hükümetinde Türkmenlere yer verilmemesi üzüntü uyandırmıştır." ifadesini kullandı.

Irak'taki son gelişmelerin olumlu yönde seyrettiğine dikkati çeken Ünal Çeviköz, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, Irak Parlamentosu'nun yeni kabinede Türkmenlere bakanlık verilmesi konusunda Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye yetki vermesi büyük memnuniyet uyandırmıştır. Bu kararın gereğinin yerine getirilmesi, Irak'ın istikrarı, zengin toplumsal dokusunun temsiliyeti, Ankara-Bağdat ilişkilerinin geleceği ve bölgemizin huzuru bakımından da çok olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır. CHP olarak, Irak'ın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, egemenliğini ve ülkelerimiz arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini desteklemeye; Türkiye'nin Irak toplumunu oluşturan bütün unsurlarla eşit mesafede ve dengeli ilişkiler kurmasını savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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