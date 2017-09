CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Türkiye'de yüzmenin desteklenmesi ve çocukların ilkokuldan başlayarak yüzme öğrenmeye teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.



CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre CHP Spor Üst Kurulu, Adalet Kurultayı'nda gerçekleştirilen Spor Çalıştayı'nın ardından yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla parti genel merkezinde toplandı.



CHP Spor Üst Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran'ın başkanlığındaki toplantıda, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin öneriler ele alındı.



Yazılı açıklamada, Öney'in toplantıda yaptığı konuşmaya da yer verildi. Buna göre Öney, Türkiye'de spor alışkanlığının istenen düzeyde olmadığını, spor denildiğinde herkesin aklına yalnızca futbol ve basketbolun geldiğini belirtti.



Öney, her yaşta sürdürülebilir, vücut ve zihin gelişimine faydalı bir spor olan yüzmenin desteklenmesi ve çocukların ilkokuldan başlayarak yüzme öğrenmeye teşvik edilmesi teklifinde bulundu.



"Yüzme bilen insan sayısı 5 milyon"



Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde yüzmenin, çocuklara ilkokullarda zorunlu olarak öğretildiğini, çocukların okullar tarafından belediyeler ya da anlaşmalı kurumların yüzme havuzlarına götürülerek eğitildiğini dile getiren Cankurtaran, "Özellikle tatil yörelerinde Avrupalı çocuklar gayet iyi yüzerken, bizde yetişkin insanlar bile doğru dürüst yüzemez. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve nüfusunun yüzde 70'i de kıyı bölgelerde yoğunlaşan, yine pek çok gölü, nehri bulunan Türkiye'de yüzme bilen insan sayısının 5 milyonun biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Ne trajik bir rakam değil mi?" ifadelerini kullandı.



Cankurtaran, istatistiklere göre Türkiye'de her yıl yaklaşık bin kişinin boğularak öldüğüne dikkati çekti.



"Ülke genelinde yaygınlaştırılabilir"



Önerisine ilişkin "Birçok yerde yüzme eğitimi verebilecek yeterli tesisin bulunmadığı" itirazının gelebileceğini hatırlatan Cankurtaran, her yere çocukların faydalanabileceği yüzme tesisleri kurulması gerektiğini belirtti.



Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlara, otellere ait havuzlarından da faydalanılabileceğini vurgulayan Cankurtaran, şu ifadeleri kullandı:



"(Uygulamaya bir anda bütün Türkiye'de başlanacak) diye bir şart da yok. İlk başta tesislerin yeterli olduğu yerlerden başlanabilir ve birkaç yıl içinde tesisi olmayan yerlerde yüzme havuzları yapılması sağlandıktan sonra ülke genelinde yaygınlaştırılabilir. Böylece tatile ya da yüzme kursuna gitme şansı olmayan çocuklar da bu spordan faydalanır."