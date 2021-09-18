CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, panele katıldı - Haberler
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, panele katıldı

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Hatay'da düzenlenen "Yeni Anayasa ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" konulu panele katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Hatay'da düzenlenen "Yeni Anayasa ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" konulu panele katıldı.

Kuşoğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) Toplantı Salonu'nda düzenlenen panelde, yeni anayasa taleplerinin olduğunu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut sistemin değişmesi gerektiğini savunan Kuşoğlu, "Onun için bu seçimler çok önemli. O, bu değil, bu seçimlerde bu sistemi değiştirmek için oy vereceğiz hep birlikte ve değiştireceğiz inşallah." dedi.

Gazeteci Necdet Saraç'ın moderatörlüğünde CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin de konuşmacı olarak yer aldığı panelde daha sonra katılımcıların soruları yanıtlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, panele katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, panele katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, panele katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, panele katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, panele katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, panele katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, panele katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, panele katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, panele katıldı
AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri
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Haber: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, panele katıldı - Haberler
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