CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açmasına ilişkin, "Birilerinin gözüne girmeye, yerel seçimlerde de yerini garantilemeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Türel'in, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açtığını hatırlattı.

CHP'nin muhalefetini, Türel'in tarif ettiği gibi "kirli siyaset" malzemeleriyle değil, bilgi ve belgeye dayalı olarak yaptığını aktaran Budak, şunları kaydetti:

"CHP düşmanlığından gözü dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ne yapacağını şaşırdı. Anlaşılan Genel Başkanımıza dava açarak birilerinin gözüne girmeye, yerel seçimlerde de yerini garantilemeye çalışıyor. Biz kendisine şimdiden söyleyelim, Sayın Türel bu davayı kaybedeceksin. Dava sürecinde her iki ihalenin de her türlü bilgi ve belgesi mahkemeye sunulacak, bilirkişi incelemesi yapılacak ve mahkeme sonunda kimin yalan söylediği ortaya çıkacak. Antalya halkını bu konuda da nasıl aldattığın belgeleriyle kanıtlanacak."