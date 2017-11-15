CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Ekonomi baskıyla, sürekli aflarla, kredi pompalamalarıyla değil, hukukla, demokrasiyle rayına girer." değerlendirmesinde bulundu.



Budak, Ağustos dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin yazılı açıklamasında, ekonomiyi canlandırmak için uygulanan teşviklerin, istihdam artışı konusunda sonuç vermediğini belirtti.



İşsizlik oranının Ağustos 2017'de yüzde 10,6 olarak gerçekleştiğini, 3 milyon 404 bin kişinin iş arayıp bulamadığına işaret eden Budak, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar da eklendiğinde gerçek işsiz sayısının 6 milyona yaklaştığını öne sürdü.



İktidarın ekonomiyi canlandırmak için kredi ve teşvik politikalarını uygulamaya koyduğunu, istihdam için özel destekler verdiğini ancak sonuç alınamadığını ifade eden Budak, şunları kaydetti:



"Kredi Garanti Fonu, KOSGEB, TOBB ve TESKOMB gibi kurumlar aracılığıyla kredi muslukları açıldı, teşvikler verildi, vergi indirimleri yapıldı, mali disiplinden vazgeçildi, istihdam kampanyaları yapıldı ama tüm bunlar işsizlik konusunda ciddi bir iyileşme getirmedi. Huzur ve güven ortamı oluşmadığı sürece de işlerin düzelmesi mümkün değil. Bunun için Türkiye'nin normalleşmesi gerekiyor. Herkes OHAL'in kaldırılmasını beklerken, Hükümet OHAL'i 3 ay daha uzatma kararı alıyor. OHAL'i uzatarak yatırımcı çekilmez, yatırımcıya güven verilmez. Ekonomi baskıyla, sürekli aflarla, kredi pompalamalarıyla değil, hukukla, demokrasiyle rayına girer."