CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Uşak'ta konuştu Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Uşak'ta konuştu Açıklaması

03.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:40
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Uşak'ta konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Milletvekilleri istifa etmişler, etsinler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Milletvekilleri istifa etmişler, etsinler. Gündem değiştirmek için her türlü numara yapılıyor. Başkaları parti kurmuş, kuran kursun. Bizi ilgilendirmiyor."

Başkanlığındaki parti heyetiyle Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Öztunç, kentte sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edeceklerini ve esnafla bir araya geleceklerini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara değinen Öztunç, "Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilerimize bir rektör atandı. İstemiyorlar rektörü. Hoca istemiyor, öğrenci istemiyor, Türkiye istemiyor, beyefendi orada oturmaya devam ediyor. Onuruyla istifa etse belki bu kadar kötü anılmayacak." diye konuştu.

Bir gazetecinin üniversitedeki olaylarda gözaltına alınanlardan bazılarının öğrenci olmadığının açıklandığını hatırlatması üzerine Öztunç, "Zaman değişiyor, yöntem değişmiyor. Ben 80 öncesi öğrenci değildim ama okuduk. Üniversitedeki eylemlerde üniversiteden olmayan, öğrenci olmayan birçok provokatörün olduğu açıktır. Giriyor birisi araya bir provokasyon yapıyor aradan kendisi çıkıyor. Sonra öğrenci kalıyor orada." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruya ise Öztunç, "Az önce söylediğim gibi provokasyon var mı, var. Yine bizim değerlerimize hepimiz sahip çıkarız. Hiç kimse bizim değerlerimize aykırı, yanlış bir durumda bulunamaz." diye cevap verdi.

CHP'den istifa eden milletvekillerinin hatırlatılması üzerine Öztunç, şu cevabı verdi:

"Bugün biz Uşak'a saha çalışması yapmaya geldik. Biz bugün Uşak'a yoksulun, işsizin, ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlarımızın sıkıntılarını dinlemeye geldik. Bizim gündemimiz milletin çektiği sıkıntılar. Bizim başka bir gündemimiz yoktur. Milletvekilleri istifa etmişler, etsinler. Gündem değiştirmek için her türlü numara yapılıyor. Başkaları parti kurmuş, kuran kursun. Bizi ilgilendirmiyor. CHP, emin adımlarla her türlü operasyona rağmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde iktidara gelecektir." dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da ilk seçimde CHP liderliğindeki Milli İttifakı'nın Türkiye'yi yöneteceğini ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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