CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç baba oldu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve eşi Buket Görgülü Öztunç, ilk çocuklarını kucağına aldı. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilirken Öztunç, "Evladımızı vatana, millete hayırlı bir insan olarak yetiştireceğiz, evlat bekleyen herkese nasip olmasını diliyorum" dedi.
Kahramanmaraş Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve eşi Buket Görgülü Öztunç'tan müjdeli haber geldi. Çift, bir süredir yolunu beklediklerini bebeklerini kucağına aldı.
İLK KEZ BABA OLDU
Ali Öztunç'un eşi Buket Görgülü Öztunç, sabah saatlerinde Ankara'da özel bir hastanede doğum yaptı. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. İlk kez baba olan Öztunç, "Evladımızı vatana, millete hayırlı bir insan olarak yetiştireceğiz, evlat bekleyen herkese nasip olmasını diliyorum" dedi.
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