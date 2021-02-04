CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, YEKDEM tarifesini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) tarifesindeki yeni destek oranının güneş ve rüzgar enerjisine yatırımın önünü keseceği iddiasında bulundu.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, YEKDEM bünyesindeki kilovatsaat başına verilen alım fiyatlarının, döviz kurundan Türk lirasına çevrilirken kur farkı nedeniyle yeni yatırımlarda desteklerin neredeyse yarı yarıya azalacağını ifade etti. Akın, 2011'den beri uygulanan YEKDEM desteklerinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 10 yıl sonra 1 Temmuz 2021 itibarıyla değiştirildiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Döviz kuruyla verilen destekler Türk lirasına çevrilirken, kur farkı dolayısıyla yenilenebilir enerjiye verilen desteklerde büyük oranda bir düşüş yaşanmıştır. Yeni belirlenen destek fiyatlarına göre en büyük düşüş güneş enerjisinde yaşanmıştır. Dünya genelinde güneş enerjisine yatırım artarken Türkiye'deki güneş enerjisine destek yüzde 67 oranında azalmıştır. Güneşin ardından rüzgara verilen destek de yüzde 40 oranında azalmıştır."

"Biyogaz yatırımına destek yüzde 67 oranında azaldı"

Hidroelektriğe desteğin ise rüzgar ve güneş enerjisine göre daha az düştüğünü belirten Akın, buraya yatırım tutarının genel olarak yüzde 70 inşaat, yüzde 30 makine ve tesisattan oluştuğunu ifade etti. Akın, şunları kaydetti:

"Yeni tarifeyle hidroelektrik enerjisine güneş ve rüzgardan daha fazla destek verilmesi iktidarın beton ekonomisi ısrarını göstermektedir. Çöp sahaları rehabilite edilirken çıkan metan gazının da enerjiye dönüştürülmesi iklim değişikliği mücadele için çok büyük önem taşımaktadır. Yeni tarifeyle biyogaz yatırımına destek yüzde 67 oranında azalırken bu durum atık yönetimi ve atıktan enerjiye dönüşümü zayıflatacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan