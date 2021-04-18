CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: "Türkiye'nin yeşil mutabakatının mimarı CHP olacaktır"
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: "Türkiye'nin yeşil mutabakatının mimarı CHP olacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: 'Türkiye'nin yeşil mutabakatının mimarı CHP olacaktır'
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, partisinin Türkiye'nin yeşil mutabakatının mimarı olacağını belirterek, "Avrupa'da başlayan ve tüm dünyaya yayılan bu dönüşümü, Türkiye de hayata geçirmek zorundadır.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, partisinin Türkiye'nin yeşil mutabakatının mimarı olacağını belirterek, "Avrupa'da başlayan ve tüm dünyaya yayılan bu dönüşümü, Türkiye de hayata geçirmek zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Akın tarafından yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm konularıyla ilgili hazırlanan raporda, CHP'nin yeşil mutabakat konusunda öncelikleri ve Türkiye'nin dönüşümün dışında kalmaması için yapılması gereken çalışmalar sıralandı.

Raporda, "Türkiye Dinamiklerine Özgü Yeşil Mutabakat", "Türkiye İçin Yeşil Dönüşüm Kaçınılmaz", "Tüm Yapı ve İşleyiş Gözden Geçirilecek", "Enerjinin Odağı Yenilenebilir Enerji Olacak", "Enerji Verimliliği ve Teknolojiye Öncelik Verilecek", "Kömürden Çıkış Stratejisi Hazırlanacak" ve "Yeşil Finans İçin Altyapı Oluşturulacak" başlıklı konular, kapsamlı şekilde ele alındı.

"Tüm dünyaya yayılan bu dönüşümü Türkiye de hayata geçirmek zorundadır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Türkiye'nin, dünyanın gittiği yoldan ayrılamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"AKP'nin yaptığı eksik, yetersiz kalkınma politikaları yerine dünyayla uyumlu olan yol haritalarını izleyeceğiz. Türkiye'nin yeşil mutabakatının mimarı CHP olacaktır. Avrupa'da başlayan ve tüm dünyaya yayılan bu dönüşümü Türkiye de hayata geçirmek zorundadır. Türkiye ihracatının yarısından fazlasını Avrupa'ya yapıyor. Dolayısıyla bu dönüşüm bir tercih değil, zorunluluktur. Eğer ülke olarak bu konuda harekete geçmezsek, Avrupa ithal edilen ürünlere 'sınırda karbon düzenlemesi' mekanizmasıyla vergi getirmeyi planlıyor. Bu dönüşüm olmazsa Türkiye'nin karşılaşacağı yıllık maliyet en az 1,8 milyar avro olarak hesaplanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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