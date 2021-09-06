CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, özel elektrik üretim şirketlerine verilen desteklemeleri değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, özel elektrik üretim şirketlerine verilen desteklemelere ilişkin, "Desteklemelerdeki amaç, kaliteli hizmet, faturaların düşmesi, vatandaşın enerjiye daha ucuza ulaşmasıysa bu sistem gelinen aşamada amacından sapmış durumda.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, özel elektrik üretim şirketlerine verilen desteklemelere ilişkin, "Desteklemelerdeki amaç, kaliteli hizmet, faturaların düşmesi, vatandaşın enerjiye daha ucuza ulaşmasıysa bu sistem gelinen aşamada amacından sapmış durumda." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Akın'ın, özel elektrik üretim şirketlerine verilen desteklemelerin, vatandaşın faturasına yansıması konusunda Makina Mühendisleri Odası (MMO) Enerji Çalışma Grubu ile yaptığı ortak çalışmada, doğrudan ya da dolaylı olarak vatandaşın faturasına yüklenen tutarları ortaya çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, Akın'ın çalışmasında yer alan sonuçlar paylaşıldı.

Çalışmada, özel elektrik üretim şirketlerine parasal destek olarak verilen Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizmasının (YEKDEM), yerli kömür santrali desteğinin ve kapasite mekanizması desteklerinin, doğrudan ya da dolaylı olarak vatandaşların faturalarına yansıtılarak bir yük oluşturduğu, bu paranın vatandaşın cebinden çıktığı vurgulandı.

YEKDEM'de küçük üreticiler yerine büyük üreticilerin ağırlığının arttığı, büyük kamu santralleri özelleştirildikten sonra YEKDEM kapsamına dahil edildiği belirtilen çalışmada, özellikle son 6-7 yılda yaşanan dere tipi HES'lerin, sistemin amacından sapmasına neden olduğu dile getirildi.

EPDK tarafından açıklanan "faturalandırılan elektrik üretim miktarı" ile "YEKDEM", "yerli kömür" ve "kapasite mekanizması" ödemeleri karşılaştırılınca son 3 yılda özel elektrik üretim şirketlerine yapılan destekleme ödemelerinde rekor artış yaşandığına işaret edilen çalışmada, şunlar kaydedildi:

"2018-2020 yılları arasında vatandaşa doğrudan ya da dolaylı olarak yansıtılan destek ödemeleri 2 kattan fazla arttı. 2020 yılında aylık 150 kilovatsaat tüketim yapan bir abonenin her ay gelen faturasına dolaylı ya da doğrudan yansıtılan ve özel elektrik üretim şirketlerine yapılan destek ödemelerinin payı yaklaşık yüzde 23 oldu. Başka bir deyişle vatandaşın elektrik faturasında ödediği tutarın yüzde 23'ü şirketlere gidiyor."

"Sistem vatandaşın değil şirketlerin lehine işliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, 2018-2020 yıllarında, şirketlere yapılan ödemenin, yüzde 112 oranında arttığına dikkati çekti.

Akın, "Desteklemelerdeki amaç, kaliteli hizmet, faturaların düşmesi, vatandaşın enerjiye daha ucuza ulaşmasıysa bu sistem, gelinen aşamada amacından sapmış durumda. Destekleme sistemleri artık vatandaşın ucuz enerji alması değil, şirketlerin desteklenmesi ve kurtarılmasına dönüşmüş durumda. Özetle bu destekleme sistemleri, vatandaşın değil, şirketlerin lehine işliyor. Bu destekleme sistemlerinin mevcut haliyle vatandaşın faturası asla düşmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe