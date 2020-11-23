CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, koronavirüse yakalandı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, koronavirüse yakalandı

23.11.2020 21:01 | Son Güncelleme: 23.11.2020 21:05
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, koronavirüse yakalandı

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Akın, "Bugün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin" yaplaşımında bulundu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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