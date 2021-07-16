CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na ilişkin açıklama Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Yeşil Mutabakat Türkiye için olmazsa olmazdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Yeşil Mutabakat Türkiye için olmazsa olmazdır. Yeşil mutabakat konusunda hedefler belirlenmeli, bu hedefler kapsamında mevzuat değişiklikleri yapılmalı, stratejiler oluşturulmalı, eylem planları hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında Resmi Gazete'de "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na ilişkin bir genelge yayımlandığını belirtti.

Avrupa'nın iklim krizi ve çevresel bozulmanın önüne geçmek amacıyla ekosistemi koruyarak yenilikçi, verimli ve rekabetçi bir büyüme stratejisiyle Yeşil Mutabakat adıyla yeni bir yol haritasını hayata geçirdiğini aktaran Akın, "Yeşil mutabakat"ın ticaretten üretime, enerjiden ulaşıma kadar çok geniş bir alanda kapsamlı bir dönüşümü öngördüğünü vurguladı.

Akın, "Bu kapsamda söz konusu genelgede ne bir planlama ne de Yeşil Mutabakat'a yönelik bir hedef bulunmaktadır. Bu haliyle söz konusu genelgeyi 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' olarak adlandırmak kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." değerlendirmesini yaptı.

Yeşil Mutabakat için karbon emisyonu düşürme hedefine ulaşmanın tek yolunun temiz enerjiden geçtiğini savunan Akın, Paris Anlaşması onaylanmadan Türkiye'nin Yeşil Mutabakat konusunda eylem planı için adım atmasının ise anlamsız olacağını belirterek, anlaşmanın derhal kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yeşil Mutabakat"ın Avrupa ile ticari ilişkileri de etkileyeceğini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Üretimde karbon emisyonunu artıran ürünlerin ihracatında birtakım yaptırımlar uygulanacaktır. Türkiye bu konuda hızlı bir şekilde çalışma yapmazsa yıllık 2 milyar avro tutarında bir maliyetin ortaya çıkacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla Yeşil Mutabakat Türkiye için olmazsa olmazdır. Yeşil Mutabakat konusunda hedefler belirlenmeli, bu hedefler kapsamında mevzuat değişiklikleri yapılmalı, stratejiler oluşturulmalı, eylem planları hayata geçirilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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