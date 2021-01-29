CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan Türkiye Varlık Fonu açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Türkiye Varlık Fonu bünyesinde yer alan şirketlerin tamamı milletimizin özbeöz varlıkları olduğu halde neden zarar ettiği açıklanmalıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Türkiye Varlık Fonu bünyesinde yer alan şirketlerin tamamı milletimizin özbeöz varlıkları olduğu halde neden zarar ettiği açıklanmalıdır." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, fonun varlık değil, borçlanma fonuna dönüştüğünü savundu.

İktidarın bu yıl da yasal süresinin üzerinden aylar geçtikten sonra varlık fonuna ilişkin denetim raporlarını TBMM'ye sunduğunu bildiren Akın, "2019'a ait göstermelik denetim raporu, fon bünyesinde yer alan pek çok şirket ve kamu kurumuyla ilgili ayrıntı içermemesinin yanı sıra gizlenmeye çalışılsa da ülkemizin en değerli varlıklarının iyi yönetilemediğini ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Denetim raporuna göre 2019'da Türkiye Varlık Fonunun borçlanma miktarının 135 milyar 347 milyon lira olduğunu aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Bu, fonun neredeyse yaklaşık 198 milyar lira olan öz kaynağına yakın bir miktardır. Denetimin yapıldığı 2019 yılı itibarıyla Türkiye Varlık Fonunun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını üstlenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün nerede olduğu bile bilinmiyor. 2019 yılında fonun zararı ve borçlanmasıyla ilgili Berat Albayrak'ın hesap vermesi gerekiyor. Türkiye Varlık Fonu bünyesinde yer alan şirketlerin tamamı milletimizin özbeöz varlıkları olduğu halde neden zarar ettiği açıklanmalıdır. Finansal hizmetlerden, enerji sektörüne, ulaştırma ve lojistik sektöründen madencilik ve tarıma kadar dev kamu kuruluş ve şirketlerinin bulunduğu fon tek bir kişinin değil, bütün milletimizindir. Fonun neden zarar ettiği gizlenmemeli, denetim tam anlamıyla yapılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan