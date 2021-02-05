CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan, Turgutlu Belediyesine ziyaret
05.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:36
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti.
Ahmet Akın, ziyarette Belediye Başkan Akın'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ahmet Akın'ın ziyaretinde CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Musa Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile partililer hazır bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen