CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin açıklama Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin, "İktidar aynı sahayla ilgili art arda 3 kez müjde vererek, doğal gazın çıkarılması için henüz sahanın potansiyeli bilinmeden adeta kör bir bakışla yatırım kararı almaktadır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin, "İktidar aynı sahayla ilgili art arda 3 kez müjde vererek, doğal gazın çıkarılması için henüz sahanın potansiyeli bilinmeden adeta kör bir bakışla yatırım kararı almaktadır." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Zonguldak'ta açıklanan müjde ve temeli atılan doğal gaz işleme tesisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda Ağustos 2020'de bulunan doğal gazın herkesi sevindirdiğini belirten Akın, ilk olarak 320 milyar metreküp olarak ilan edilen rezervin, yeni kuyuların açılmasıyla 540 milyar metreküpe çıktığını anımsattı.

Sahanın doğal gaz rezervinin tam potansiyeli belli olmadan her açılan kuyudan müjde vermenin yanlış olduğunu savunan Akın, şunları kaydetti:

"Sakarya Gaz Sahası ile ilgili henüz teknik raporu yokken, iktidarın siyasi şovu vardır. Teknik raporun ortaya çıkması için 40 kuyunun açılması gerektiği, bunun da en az 5 yıl süreceği bilinmektedir. Buna karşın iktidar aynı sahayla ilgili art arda 3 kez müjde vererek, doğal gazın çıkarılması için henüz sahanın potansiyeli bilinmeden adeta kör bir bakışla yatırım kararı almaktadır. İktidar sıkıştıkça Sakarya Gaz Sahası'ndan matruşka gibi müjdenin içinden müjde açıklıyor. Temeli atılan doğal gaz işleme tesisiyle ilgili de soru işaretleri bulunuyor. Bu tesisin kamu tarafından öz kaynak kullanılarak mı, yoksa ihale edilerek mi yapılacağı bilinmemektedir. Tesisle ilgili herhangi bir ihale yapılmamıştır. Bu tesis kapalı kapılar ardında pazarlık usulüyle mi ihale edilmiştir? Ayrıca söz konusu tesisin hangi yöntemle işletileceği de bilinmemektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir ve bugün inşallah Zonguldak'tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz.

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