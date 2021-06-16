CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan "Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin" değerlendirme Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan "Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin" değerlendirme Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan 'Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin' değerlendirme Açıklaması
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kanal İstanbul'un maliyetiyle ilgili 12 milyar dolar ile 20 milyar dolar arasında değişen tutarların dile getirilmesinin, projenin finansmanına ilişkin belirsizliği gösterdiğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kanal İstanbul'un maliyetiyle ilgili 12 milyar dolar ile 20 milyar dolar arasında değişen tutarların dile getirilmesinin, projenin finansmanına ilişkin belirsizliği gösterdiğini savundu.

Akın, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kanal İstanbul olarak sunulan temel atma töreninin, inşaat çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesimini kapsadığını belirten Akın, TBMM Genel Kurulu'nda 11 Mart'ta kabul edilen 7297 sayılı yasada bu kesimle ilgili özel bir düzenleme yapıldığını bildirdi.

Akın, "Kanal İstanbul'un 26 Haziran'da temelinin atılacağı yer olarak duyurulan söz konusu kesimle ilgili teklifin gerekçesinde; projenin finansman temini aşamasında aksaklıklar meydana geldiği, finansman temin edilirken zorlanıldığı ve bu durumun da yabancı kreditörlerin tereddüt yaşamasına neden olduğu belirtilmiştir. Başka bir deyişle Kanal İstanbul olarak sunulan kesimle ilgili finansman sıkıntısı yaşandığı itiraf edilmiştir. Yasayla söz konusu kesim için alınacak dış krediye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kefil olması düzenlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, bazı projeler için getirilen dış kredilerle ilgili borç üstlenim anlaşması yaptığının bilindiğini anımsatan Akın, bakanlığın bu kapsamda, 7 farklı projeyle ilgili 17,2 milyar dolar tutarındaki dış krediye kefil olduğunun resmi raporlara yansıdığını belirtti.

Akın, "Bu otoyol projesine Hazine ve Maliye Bakanlığı yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kefil yapılması amacıyla yasa değişikliği yaptılar. Yasanın gerekçesinde de 'finansman aksaklığı' yaşandığını itiraf ettiler. Bu otoyol projesiyle birlikte 'beton kanalın' temeli atılacaksa Hazine ve Maliye Bakanlığı niye Kanal İstanbul'a kefil olmadı? Hazine'nin kefil olmadığı beton projesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını kefil yapmak için mi yasa değişikliği yapıldı?" ifadesini kullandı.

Kanal İstanbul'un maliyeti konusundaki açıklamalara ilişkin de Akın, "Resmi makamlar tarafından Kanal İstanbul'un maliyetiyle ilgili son yıllarda 12 milyar dolar ile 20 milyar dolar arasında değişen pek çok farklı tutarın dile getirilmesi, projenin kendisi gibi maliyetiyle ilgili de tam bir belirsizliğin yaşandığını göstermektedir." görüşünü paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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