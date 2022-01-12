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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan enerji fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan enerji fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Ekonomi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Enerji maliyetleri artsa da Avrupa kendi vatandaşına bunu yalnızca yüzde 26 olarak yansıtmış.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Enerji maliyetleri artsa da Avrupa kendi vatandaşına bunu yalnızca yüzde 26 olarak yansıtmış. Türkiye'de ise yüzde 127'ye varan zamlar yapıldı." görüşünü aktardı.

Akın, yazılı açıklamasında, Türkiye'de yeni yılda yapılan enerji zamlarına gerekçe gösterilen Avrupa'da enerji fiyatındaki artışın, iktidarın abarttığı kadar olmadığını savundu.

Kademeli tarife aracılığıyla 1 Ocak 2021 itibarıyla elektrikte yüzde 127'ye varan zamlar yapıldığını anımsatan Akın, doğal gazda ise konut tarifesinin yüzde 25, sanayi tarifesinin de yüzde 50 oranında zamlandığını belirtti.

İktidar sözcülerinin yapılan zamların gerekçesini Avrupa'daki enerji fiyatlarının 4-5 kat artışı iddiasına bağladığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"İktidar, fahiş zamları yapmadan önce Avrupa ülkelerinden örnekler verip enerji fiyatlarının 4-5 kat arttığını iddia etmişti. Ancak kısa zaman önce açıklanan veriler iktidarın bu söylemiyle çelişiyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 Avrupa ülkesinin oluşturduğu Avro bölgesi ülkelerindeki 2021 yılı ortalama enerji enflasyonunu yüzde 26 olarak açıkladı. İktidar sözcüleri ise 4-5 kat artışı sanki Avrupa'daki faturalara da yansıyormuş gibi anlatıyor. Başka bir deyişle enerji maliyetleri artsa da Avrupa kendi vatandaşına bunu yalnızca yüzde 26 olarak yansıtmış. Türkiye'de ise yüzde 127'ye varan zamlar yapıldı."

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AA / Barış Gündoğan - Ekonomi Haberleri

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