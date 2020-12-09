CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan enerji desteği önerisi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahiplerinin borçlarının faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenerek en az 12 eşit vadede ödenmesini sağlayacak düzenlemenin derhal yapılmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahiplerinin borçlarının faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenerek en az 12 eşit vadede ödenmesini sağlayacak düzenlemenin derhal yapılmasını istedi.

Akın, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in elektrik ve doğal gaza ödenen rakamları açıkladığını, bir aile bütçesinin en önemli giderlerinden elektrik ve doğal gaz için ödenen miktarların geçen yılın aynı zamanlarına göre büyük bir yükselişte olduğunu belirtti.

Akın, "Yürütülen enerji politikaları, en temel insanlık hakkı olan enerji hakkını vatandaşın lehine değil, yandaşın karlılığına çalıştıran plansız, programsız politikalarla yükü milletin sırtına bindirerek bedelini vatandaşa ödeten politikalardır. İktidarın bu enerji politikaları asla ve asla sürdürülebilir ve vatandaş lehine değildir." diye konuştu.

Pandemi sürecinde devleti yönetenlerin milletin yanında olmadığını iddia eden Akın, bu dönemde birlik ve beraberlik içerisinde salgınla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

EPDK'nin yayımladığı Elektrik Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi ile Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi hakkındaki tebliğe göre, 21 elektrik dağıtım şirketinin temsil, ağırlama, seyahat ve dernek aidat giderlerinin 5 yıl boyunca elektrik faturalarına yansıtılacağını belirten Akın, "Yani vatandaş ödeyecek. emekli Mehmet amca torununa bayramda hediye almaya zorlanırken şirketin temsil giderlerini ödeyecek." dedi.

"Çiftçinin su ve elektrik borcu en az 2 yıl ertelenmeli"

Enerji şirketlerinin vatandaşlara bu dönemde ciddi kolaylıklar sağlaması gerektiğini vurgulayan Akın, pandemide vatandaşın enerji alanında desteklenmesi için acil uygulanması gereken önerileri şöyle sıraladı:

"Salgın sürecinde elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın borçları faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenip en az 12 eşit vadede ödenmesini sağlayacak düzenleme derhal yapılmalıdır. Elektrik tüketim desteğinden yararlanan haneye ilave olarak salgın sürecinde sosyal yardım programının kapsamından yararlanan ihtiyaç sahipleri de pandemi sürecinde derhal destek kapsamına alınmalıdır.

Şubat ayında Meclisten geçen 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna ek madde 13 ile eklenen ve Cumhurbaşkanına 1 yıl borç erteleme yetkisi veren düzenlemeye Kovid-19 salgın hastalığının da eklenmesi gerekmektedir. Bu kanunda salgın hastalık afet olarak kabul edilmemiştir. Kovid-19 büyük bir afet değil midir?

Çiftçinin su ve elektrik borcu en az 2 yıl ertelenerek faizsiz şekilde taksitle ödeme kolaylığı sağlanmalıdır. Sanayicinin, esnafın ve tüm vatandaşlarımızın ortak talebi olan elektrikte ÖTV, fon, TRT payı kaldırılmalı, KDV yüzde 1'e düşürülmelidir."

Akın, CHP'nin komisyonlarda bekletilen kanun tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kanunlaşması gerektiğini belirtti.

Doğal gazda ÖTV'nin kaldırılmasını ve KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini öneren Akın, bu konuyla ilgili de CHP'nin komisyonlarda bekletilen kanun tekliflerinin TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kanunlaştırılmasını istedi.

Akın, açıklamasının ardından bir basın mensubunun, elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili düzenleme konusunda adım atmayı düşünüp düşünmedikleri sorusu üzerine, gerekli olan bütün müracaatları yapacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen